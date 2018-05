E-Akte erweitert

{newsItem.falMedia[0]}

„Die fortschreitende Digitalisierung konfrontiert die öffentliche Verwaltung mit weitreichenden Veränderungsprozessen“, weiß Oliver Kreth, Geschäftsführer der Ceyoniq Technology GmbH. Die Erfahrung aus der Praxis zeige: Bei Behörden dürfe die E-Akte keine Einstiegshürden bei Implementierung, Bedienung und Administration mit sich bringen, damit Digitalisierungsprojekte gelingen.

Daher kommt der neue Webclient mit vielen Vorkonfigurationen speziell für Sachbearbeiter in der öffentlichen Verwaltung, was weniger Customizing bei der Einführung bedeutet. Durch die Nutzung im Webbrowser wird zudem das mobile Arbeiten für Außendienstmitarbeiter spürbar erleichtert und der digitale Informationsaustausch beschleunigt. Für das Blättern in Vorgängen, Akten und Dokumenten ist ein Viewer in den Webclient integriert.

Bildquelle: Ceyoniq