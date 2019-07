E-Spirit-Gründer geht von Bord

Von: Berthold Wesseler

{newsItem.falMedia[0]}

Wechsel an der Spitze: Jörn Bodemann, der am 26.Oktober 1999 gemeinsam mit Stefan Walgenbach in Zusammenarbeit mit dem IT-Dienstleister Adesso in Dortmund die The E-Spirit Company GmbH gegründet hat, verlässt das Unternehmen nach Firmenangaben aus persönlichen Gründen. Er übergibt seine Aufgaben ab sofort an Andreas Knoor, der 2016 Chief Operating Officer (COO) avancierte und jetzt als Chief Product Officer in der Vorstand der heutigen E-Spirit AG aufrückte.