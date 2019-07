Echtzeitzugriff auf viele Daten

Von: Berthold Wesseler

Mit Connect CDC, einem neuen Produkt für die Erfassung und Replikation von Datenänderungen in Echtzeit, will das US-Softwarehaus Syncsort Unternehmen in die Lage versetzen, dass sie Anwendungsdaten aus verschiedenen lokalen und Cloud-Quellen mit garantierter Datenlieferung streamen können. United Rentals, Vermieter von Bau- und Industriemaschinen mit über 8 Mrd. Dollar Jahresumsatz, hat das Produkt bereits im Einsatz und damit die jahrelangen Probleme bei Replikation das Daten von IBM i-Quellsystem in zwei Teradata-Umgebungen beseitigt.

Beim Streaming von Daten in Echtzeit muss sichergestellt werden, dass die Daten bei einem System- oder Netzwerkausfall weder verloren gehen noch dupliziert werden, was laut Syncsorts Technikvorstand Dr. Tendü Yoğurtçu insbesondere in Hybrid-Cloud- oder Multi-Cloud-Umgebungen zur Herausforderung wird. Allerdings gewährleiste die Technologie zur Datenreplikation von Connect CDC die korrekte Übertragung der Daten auch in solche Umgebungen, sagt die Expertin – und das selbst bei Netzwerkproblemen oder anderen Betriebsstörungen.

Es handelt laut Yoğurtçu sich um ein hoch belastbares, fehlertolerantes Produkt, das Daten über relationale Datenbanken wie db2/400, Streaming-Frameworks wie Apache Kafka und Amazon Kinesis oder auch über Cloud-Datenspeicher repliziert. Es wird in die Kafka-Schemaregistrierung integriert, um die Datenverwaltung zu unterstützen, und schützt in Bewegung befindliche Daten, indem es in Sicherheits-Frameworks wie Kerberos integriert wird. Dank der Unterstützung für Cloudera Navigator und Atlas liefert das Tool auch Einblicke in die Herkunft der Daten.

Bildquelle: Federico Beccari/Unsplash, Syncsort