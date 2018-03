ECM-Barometer steht auf hoch

Die Anbieter von Enterprise-Content-Management-Systemen in Deutschland profitieren vom steigenden Interesse an Lösungen für digitale Geschäftsprozesse, konstatiert Nils Britze, Referent Digitale Geschäftsprozesse beim Bitkom. 81 Prozent der Unternehmen erwarten für die erste Jahreshälfte mehr Aufträge und steigende Umsätze (2. HJ 2017: 80 Prozent). 17 Prozent (2. HJ 2017: 14 Prozent) rechnen mit stabilen Einnahmen und 3 Prozent der Unternehmen (2. HJ 2017: sechs Prozent) gehen von einem Umsatzrückgang aus.

Steigende Mitarbeiterzahlen

Die Mehrheit der ECM-Unternehmen (wie schon in der zweiten Jahreshälfte 69 Prozent) plant 2018 mit steigenden Mitarbeiterzahlen. Der ECM-Index steigt leicht um drei Punkte auf 78 und befindet sich damit wieder auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. „Die Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr 2017 war weiterhin positiv“, so Britze. „Export- und Binnennachfrage werden die positiven Entwicklungen weiter vorantreiben, sodass die Branche positiv voraus schauen kann.“

Zwei von drei Unternehmen (67 Prozent) hatten in der zweiten Jahreshälfte einen steigenden Auftragseingang und generierten mehr Umsatz. Eine stabile Auftragslage bzw. gleichbleibende Umsätze meldete ein Drittel der befragten Unternehmen (31 bzw. 33 Prozent). Drei Prozent hatten mit einer sinkenden Auftragslage zu tun. Da Fachpersonal knapp ist, empfiehlt es sich für die Unternehmen der Branche in Aus- und Weiterbildung zu investieren und sich als attraktive Arbeitgeber zu positionieren.

Über die Lage der Branche und die aktuellen ECM-Trends wird auch auf der zweiten Digital Office Conference des Bitkom am 19. September in Düsseldorf diskutiert. Auf der Veranstaltung werden Best Practices aufgezeigt, zusätzlich bieten die Digital Hubs Logistik und Insurtech in Nordrhein-Westfalen konkrete Unternehmensbeispiele aus den Branchen. Ein Fokus liegt dabei auf Effizienz- und Innovationspotenzialen durch die Digitalisierung von Geschäftsprozessen.

Zur Methodik

Die Angaben basieren auf dem 13. ECM-Barometer, welches Teil der halbjährlich durchgeführten Konjunkturumfrage „Bitkom-Branchenbarometer“ ist. Dabei befragt Bitkom Research regelmäßig ITK-Unternehmen zur Marktentwicklung und ausgewählten Branchenthemen.

Bildquelle: Bitkom