Elvaston steigt in den HR-Markt ein

{newsItem.falMedia[0]}

Die 1988 gegründete Infoniqa Payroll Holding GmbH, Marktführer für HR-Software in Österreich und im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv, hat seit Juli mit der Berliner Beteiligungsgesellschaft Elvaston einen neuen Mehrheitsgesellschafter. Außerdem gab das im AS/400-Markt verwurzelte Softwarehaus bekannt, dass auf der Fachmesse „Zukunft Personal Europe“ in Köln die neue HR-Suite One vorgestellt wird.