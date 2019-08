Enterprise-Search mit Notes-Anschluss

Von: Sabrina Drescher

Die Regionalträger Westfalen, Nord, Rheinland, Mitteldeutschland und Braunschweig-Hannover der Deutschen Rentenversicherung haben eine Enterprise-Search-Lösung eingeführt. Bereitgestellt wird die Suchanwendung von der Deutsche Rentenversicherung Nord Ost West Informationstechnik GmbH (Now IT).

Der IT-Provider der fünf Regionalträger löste damit eine ältere und stark limitierte Unternehmenssuchmaschine ab, die von den Mitarbeitern kaum noch genutzt wurde. „Die Lösung bringt vielfältige Funktionen mit – und ihr Anbieter verfügte bereits über umfangreiche Erfahrungen aus Großprojekten“, sagt Matthias Schöppe, zuständiger Projektleiter bei Now IT. „Die neue Suche wird sehr gut angenommen.“

Auskunft zu Rentenkonten

Zum Einsatz kommt die Software iFinder5 elastic von Intrafind; stellt den Mitarbeiter am Arbeitsplatz alle nötigen Informationen, Dokumente und Rechtsvorschriften aus den unterschiedlichsten Datenquellen in einer einzigen zentralen Suchoberfläche zur Verfügung. So können die Mitarbeiter der fünf Regionalträger Auskunftsanfragen von Versicherten zu ihren Rentenkonten schneller bearbeiten. Zu den angebundenen Quellen zählen Datei-Systeme, Intranet-Lösungen, IBM-Notes-Datenbanken, weitere Datenbankanwendungen und die Social-Collaboration-Plattform IBM Connections.

Die Suchanwendung kann als Webanwendung im Browser oder als integrierte Suche über das Windows-Startmenü genutzt werden. Durch kombinierbare Filter haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, die Treffer für ihre Suchen schnell und intuitiv einzugrenzen und durch individuelle Suchprofile zu personalisieren. Zudem können sie die gefundenen Dokumente direkt aus den Trefferlisten heraus öffnen und bei Bedarf bearbeiten.

Das Sicherheitskonzept von iFinder gewährleistet, dass jeder Mitarbeiter ausschließlich Dokumente angezeigt bekommt, für die er auch eine Berechtigung hat. Weil sich mit der eingebauten Rechte- und Rollensystematik auch Suchprofile für bestimmte Nutzer und Nutzergruppen einrichten liessen, konnten die Zugriffsmöglichkeiten der Mitarbeiter jenseits ihrer Active-Directory-Rechte feinjustiert werden.

Durch seine Mandantenfähigkeit sorgt die Suchanwendung zudem dafür, dass jeder Regionalträger nur auf Dokumente zugreifen kann, die für seine Region relevant sind. Gleichzeitig ist sichergestellt, dass Inhalte wie Gesetzestexte oder Telefonbücher, die von allen fünf Trägern benötigt werden, auch für alle von ihnen auffindbar sind.

Über die Now IT GmbH

Die Deutsche Rentenversicherung regelt als Körperschaft des öffentlichen Rechts die Rentenzahlungen. Sie untergliedert sich in insgesamt in 16 verschiedene Träger, die jeweils für eine bestimmte Region zuständig sind. Für die Träger aus den Regionen Nord, Ost und West wird die gesamte IT von einem zentralen Dienstleister betreut: der Deutschen Rentenversicherung Nord Ost West Informationstechnik GmbH – kurz: Now IT GmbH. Now IT stellt alle IT-Services von der Entwicklung über Bereitstellung und Betrieb bis zu Qualitätssicherung, Service und Support in einer gesicherten Umgebung zur Verfügung und sorgt für eine wirtschaftliche und serviceorientierte IT-Unterstützung.

