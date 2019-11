Eric Nürnberger verlässt NCT

Von: Berthold Wesseler

Alleiniger Geschäftsführer wird Christoph Kind. Beide Unternehmen, die ihren Sitz im hessischen Trebur haben, werden weiterhin zu 100 Prozent unter dem Dach der Kind-Nürnberger-Beteiligungsgesellschaft mbH als Holding geführt, deren Mehrheitsgesellschafter bereits seit dem Sommer die Familie Kind ist.

Eric Nürnberger hatte im Oktober 2000 im bestehenden Familienunternehmen NCT die Geschäftsführung übernommen. 2011 gründete er die Fischmaster IP-Services GmbH. Persönliche Gründe haben ihn zu dieser Entscheidung geführt. „Die vergangenen Jahre waren die Erfüllung meines unternehmerischen Lebens, haben aber auch viel Kraft gekostet“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Ich bin immer meiner inneren Stimme gefolgt. Und die erinnert mich an das nächste Ziel.“

Geschäftsführer Kind kündigte bereits die Weiterverfolgung des Einsatzes disruptiver Technologien wie KI in beiden Unternehmen an – und definierte mittel- und langfristige strategische Ziele im Hinblick auf Kundenorientierung, User-Experience, Modernisierung der Managementstrukturen sowie der Kooperation mit führenden europäischen Forschungsinstituten. Der Wirtschaftsingenieur war mehr als 25 Jahre in leitenden Positionen in der Lebensmittelindustrie tätig und berät u.a. mittelständische Unternehmen bei der strategischen Neuausrichtung.

Bildquelle: NCT GmbH