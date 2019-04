ERP für Tee

{newsItem.falMedia[0]}

Die Bad Heilbrunner Naturheilmittel GmbH startete am 1. November mit Infor M3 in den Livebetrieb, nachdem die Mutterfirma Hermes Arzneimittel bereits 2014 diese ERP-Software implementiert hat.

Seit mehr als 50 Jahren produziert und vermarktet die im oberbayrischen Bad Heilbrunn ansässige Unternehmen Arznei- und Wohlfühltees sowie natürliche Kräuterteemischungen. Für die Tochter der Pullacher Hermes Arzneimittel GmbH,

die bereits 2012 im Projekt „Nesy“ (Neues ERP-System) mit der Umstellung auf Infor M3 begonnen hatte, war es nur eine Frage der Zeit, bis das eigene, in die Jahre gekommene ERP-System abgelöst werden sollte. Für die Wahl der neuen Lösung sprache außerdem die Vereinheitlichung der Datenstruktur mit dem Mutterkonzern und die einfache Wartbarkeit durch die IT-Abteilung.

„Wegen der professionellen Zusammenarbeit, dem großen Prozess-Know-how der Berater und letztendlich auch des vertrauensvollen Umgangs miteinander konnten wir nach dem in 2014 bereits erfolgreich durchgeführten M3-Go-Live für unsere Firmen Hermes Arzneimittel GmbH (Deutschland) und Hermes Pharma Ges.m.b.H. (Österreich) nun auch noch unser Unternehmen Bad Heilbrunner GmbH auf M3 umstellen“, gebründt Anne Reinhardt, Projektleiterin bei Hermes Arzneimittel, die Entscheidung für den Projektpartner BE-Terna.

Das neue ERP-System musste aufgrund der branchenspezifischen Ausrichtung nur geringfügig an die Prozesse von Bad Heilbrunner angepasst werden. Die einzigen Herausforderungen waren dabei das Anbinden von Fremdsystemen externer Partner und die zeitgleiche Implementierung der Lagerverwaltungssoftware. Somit konnte die neue Software in den Fachbereichen Einkauf, Produktion, Logistik, Verkauf, Versand, Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung in kurzer Zeit eingeführt werden. Mit dem Abschluss der Implementierung nutzen nun mehr als 500 User diese ERP-Software in der Unternehmensgruppe Hermes.

Bildquelle: Bad Heilbrunner Naturheilmittel GmbH