Fabian Stocker wird Partner bei Valantic

Von: Berthold Wesseler

Fabian Stocker (37) ist in die Partnerschaft beim Systemhaus Valantic gewählt worden. In seiner neuen Position verantwortet er in erster Linie den Geschäftsbereich „Integrated Business Planning“ (IBP) rund um die Cloud-basierte SAP-Lösung, die die Bedarfs- und Bestandsplanung von Unternehmen entlang der gesamten Lieferkette abbildet.