Fimans bringt KI-Modul

Von: Berthold Wesseler

{newsItem.falMedia[0]}

Das junge Unternehmen Fimans, erst im Januar 2017 als Joint-Venture der Veda GmbH, Softwareschmiede AS/point und der Juma IT Solutions gegründet, führt die bewährte Veda-Software für das Finanzwesen weiter. Veda FA, seit Juli 2019 im aktuellen Release 58.20 und mit dem neuen Modul Vertragsverwaltung verfügbar, läuft auf den Plattformen IBM i und J-Ware (unterstützt andere Hardware).

Passende Handlungsempfehlungen

Bei der neuen Kooperation mit Taxy.io werden nun Dokumente wie Mails, Verträge oder Rechnungen sowie die Buchungsdaten, die in der Fimans-Software ohnehin gespeichert werden, von der integrierten Taxy.io-Software analysiert. Dabei kommen auf das deutsche Steuerrecht trainierte Algorithmen zum Einsatz, die dem User anschließend passende Handlungsempfehlungen anzeigen.

Die Algorithmen nutzen u.a. auch Technologien aus dem Bereich „Natural Language Processing“. Mittels NLP wird die Semantik der Belege oder des E-Mail-Verkehrs erkannt, Buchungssätzen und Stammdaten fließen in die Analysen ein, durch maschinelles Lernen fortlaufend verfeinert und aktuell gehalten werden. Darüber hinaus können die User von Veda FA über integrierte Tool auch sprachlich formulierte Fragen zu steuerrechtlichen Themen stellen. Bei Bedarf kann der Anwender seine Anfrage und die Antwort direkt an seinen Steuerberater weiterleiten, was Rückfragen erspart und die Zusammenarbeit beschleunigt.

Über Taxy.io

Das Spin-Off der RWTH Aachen widmet sich mittels KI-Software der automatisierten B2B-Steuerberatung. Das zehn Köpfe starke Team aus Informatikern, Wirtschaftsingenieuren und Steuerberatern entwickelt eine Technologie, die gesetzliche Literatur für Software verständlich macht und auf individuelle Mandanten-Situationen abgleichen kann.

Ziel ist der Aufbau eines zentralen Informationshubs für digitale steuerrechtliche Intelligenz, der von Mitarbeitern in Finanz- und Steuerabteilungen für Handlungsempfehlungen genutzt, aber auch von Applikationen von Drittanbietern integriert werden kann (bspw. CRM oder Accounting-Software).

Bildquelle: Alexas Fotos / Pixabay