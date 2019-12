Fimans ergänzt Software-Portfolio

{newsItem.falMedia[0]}

Nachdem bereits Anfang 2017 die Finanz-Software des langjährigen Partners Veda übernommen worden war, will Geschäftsführer Volker Martini das Expansionstempo seiner Fimans GmbH nun mit der praxisbewährten SDV-Anlagenbuchhaltung beschleunigen, die von einer „dreistelligen Zahl an Unternehmen seit vielen Jahren genutzt“ werde. Sie biete hohe Integrationsfähigkeit in die vorhandene IT-Infrastruktur und erleichtert die Erfassung, Verwaltung und Abschreibung von Wirtschaftsgütern.

Das Hauptargument für die Akquisition war laut Martini das im Unternehmen vorhandene profunde Knowhow im Bereich IBM i. „Wir kennen das IBM-Umfeld quasi von der Pike auf“, erklärt Martini die Expansionsstrategie. „Da ist es sicherlich auch sinnvoll, sich in dieser angestammten Richtung zu erweitern.“ Das sieht er ähnlich wie Portolan-Chef Joachim Nürk, der bereits im Jahr 2014 das SAP-Geschäft aufgab und sich auf das eigene Softwarepaket EVM für die Plattform IBM i konzentriert.

Mehr Kunden, mehr Mitarbeiter

Weiterhin wächst Fimans auch personell. denn einhergehend mit der Übernahme der SDV-Software wechseln auch alle Beschäftigten des Segmentes dorthin. Zu Jahresbeginn ist bereits die Eröffnung eines neuen Standortes in Duisburg geplant. „Neben unserer Zentrale in Würselen wird dort ein weiteres Kompetenzcenter für System i Software entstehen“, sagt Martini. „Damit stellen wir auch hier alle Zeichen auf Wachstum“, ergänzt Volker.

Die SDV-Anlagenbuchhaltung passt in das vorhandene Portfolio für Rechnungswesen-Software, war doch SDV seinerzeit ebenso Mitglied der Software-Kooperative Asring wie Veda. Im Asring hatten sich zu AS/400-Zeiten mehrere Softwarehäuser zusammengeschlossen, um gemeinsam ein aus ihren Speziallösungen zusammengesetztes Komplettpaket anbieten zu können. Entsprechende Schnittstellen sind damals bereits geschaffen worden.

Heute ist die SDV-Software noch bei rund 130 Kunden im Einsatz, schätzen Marktkenner. Diese Kunden nutzen im Rechnungswesen überwiegend DKS, manche aber auch Veda FA oder andere Finanzpakete. Auf diese Weise gewinnt Fimans mit der Übernahme vermutlich mehr als 100 Neukunden hinzu. Diese Neukunden können künftig zum Beispiel die graphische Oberfläche oder bestehende Module nutzen, sagt Martini – im ersten Schritt ein Analytics-Modul auf Basis von BI-Suite von AS/point oder xRM, das Extended-Relationship-Management. Funktionstüchtige Schnittstellen auch dazu seien ebenfalls bereits vorhanden und gewährleisteten somit eine zügige Anbindung. Aber auch das Outsourcing-Angebot im Rechenzentrum könnte für den einen oder anderen Mittelstandskunden interessant sein.

SDV und Bechtle

Die 1972 gegründete Krefelder SDV Informationssysteme GmbH wurde Ende 1999 von Herbert Roelofsen an das Systemhaus Bechtle verkauft. Damals war von knapp 170 Mio. Mark Umsatz und 250 Mitarbeitern an sieben Standorten vorwiegend in Nordrhein-Westfalen die Rede. Nach eigenen Angaben installierte SDV damals im Jahr rund 10.000 PC-Systeme und Bankenprodukte, pflegte rund 1.500 Installationen von SDV-Anwendungen und betreute rund 25.000 Arbeitsplätze.

Unter anderem aus dieser SDV entstand das 2017 gegründete Bechtle IT-Systemhaus Niederrhein mit rund 40 Mitarbeitern, eines der rund 70 IT-Systemhäuser der Schwaben in der D-A-CH Region. Warum Bechtle jetzt nach 20 Jahren die SDV-Anlagenbuchhaltung verkauft hat, wollte Jochen Hemmerich, Geschäftsführer Bechtle Niederrhein, auf Anfrage von DV-Dialog nicht mitteilen.

