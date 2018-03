Fiori-Apps schneller nutzen

Der Münchener Softwarehersteller Membrain erweitert seine Partnerschaft mit der SAP auf deren „Cloud Platform“, in die nunmehr auch der MembrainRTC-Server als Datenintegrations-Middleware integriert ist. Die so erweiterte Cloud-Platform eröffnet in Kombination mit dem SAP SDK für native iPhone-Anwendungen die Möglichkeit, Fiori-Apps schnell und kostengünstig nutzbar zu machen.

Membrain setzt bei seiner App-Entwicklung auf das SAP Cloud Platform SDK for native iOS. Die Integration der Membrain-Infrastruktur in die SAP Cloud erleichtert nun die Erstellung von Smartphone-Anwendungen in kürzester Zeit – auch für SAP On-Premise Systeme.

Ein Vorteil: Damit sind Systeme für das „Mobile Device Management“ (MDM) nicht mehr nötig, um einen Zugriff auf beliebige SAP-Systeme von einem Smartphone sicher zu stellen. Damit eröffne sich für die mehr als 350 Kunden der Membrain, die ebenfalls SAP im Einsatz haben, ein sehr einfacher Weg in die Cloud, heißt es in einer Presseinformation. Die ersten Kundenprojekte seien bereits erfolgreich abgeschlossen worden.

Auch die von der Membrain entwickelte Bestellanforderungs-App MembrainAPProve (Bestellanforderung als mobiler Prozess) ist bereits in diese Umgebung integriert. Damit können Bestellanforderungen mit der iPhone App deutlich schneller, einfacher und in Echtzeit bearbeitet bzw. freigegeben werden. Mit dem Ergebnis, dass Geschäftsabläufe schneller, effizienter und somit auch profitabler werden können.

Bestellanforderungs-App verfügbar

MembrainAPProve ist auch über das SAP App Center erhältlich. Dort stehen heute mehr als 1.000 einsatzfertige Apps von Partnern bereit, die auf der SAP Cloud basieren. Diese können von Kunden für passende Anwendungsszenarien genutzt werden, ohne dass eigener Entwicklungsaufwand betrieben werden müsste. SAP bietet zudem einen kostenlosen Zugang zur SAP Cloud Platform an, um HTML-Apps und Java-Anwendungen zu testen sowie die weiteren Möglichkeiten des „Platform as a Service“- bzw. PaaS-Angebots kennen zu lernen.

Der SAP-Partner Membrain stellt Software für die Entwicklung von Business-Apps und Standard-SAP-Module her. Dank der bidirektionalen Schnittstelle MembrainRTC können beliebige mobile Endgeräte (Android, iOS, Blackberry, Windows etc.) plattformübergreifend an Backends angebunden werden – nicht nur an SAP, sondern auch an Oracle, Microsoft Dynamics oder AS/400- bzw. IBM-i-Anwendungen. Hier bietet Membrain Lösungen im Bereich mobile Datenerfassung und Standard-Software für Produktion und Logistik sowie Anlageninventur, Self-Service-Portale und weitere Aufgabenfelder.

Membrain auf der Logimat

Auf der Logimat präsentiert Membrain in Halle 6 am Stand B33 die mobile Datenerfassung in Produktion und Logistik auf Basis des „Kommunikations-Servers“ MembrainRTC als „Plattform für Industrie 4.0-Anwendungen“. Sämtliche Daten werden darüber „zeitnah“ aus einem führenden ERP-System (z.B. SAP oder IBM System i) auf eine mobile Anwendung (beliebigen Front-Ends) gebracht – und umgekehrt. Neben mobilen Devices (Smartphones, Tablet-PCs oder Scanner) können auch stationäre Geräte wie Terminals, Maschinen oder Steuerungen angebunden werden.



Bildquelle: Membrain GmbH