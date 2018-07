Fraport startet durch im HR-Management

{newsItem.falMedia[0]}

Über Cloud-Lösungen will Fraport die Abläufe im Personalwesen standardisieren und straffen, die Mitarbeiterzufriedenheit steigern und die Belegschaft motivieren. Dr. Roland Krieg, Senior Executive Vice President bei Fraport, will ein „erstklassiges Talentmanagement und optimale Mitarbeiterentwicklung bieten – abgestimmt auf die speziellen Anforderungen jedes Aufgabenbereichs und jeder Karrierestufe.“ Außerdem sollen die Mitarbeiter in Frankfurt den Zugriff auf alle Ressourcen und Tools erhalten, „die sie für eine erfolgreiche Arbeit benötigen“.

Der langjähriger AS/400-Anwender Fraport ist an 30 Flughäfen und Standorten auf vier Kontinenten aktiv. Dazu zählt auch der Frankfurter Flughafen, der mit annähernd 81.000 Beschäftigten in etwa 450 Unternehmen die größte lokale Arbeitsstätte in Deutschland ist. Mit dem Ziel, einheitliche und dennoch personalisierte HR-Services bereitzustellen, die die Mitarbeiter einfach und intuitiv nutzen können, hat sich Fraport für die HCM-Suite Success Factors entschieden. Außerdem sollen Personalabteilung und Management Einblicke in die Belegschaft erhalten, um für die kontinuierliche Weiterentwicklung aller Mitarbeiter sorgen zu können.

„Zukunftsorientierte Unternehmen wie Fraport wissen, dass sie als Branchenführer in einem hart umkämpften Markt nicht nur Kunden begeistern, sondern auch den Mitarbeitern beste Qualität bieten müssen“, sagte Greg Tomb, Präsident des Geschäftsbereiches Success Factors bei SAP. Fraport habe erkannt, „wie wichtig neben einem hervorragenden Kundenerlebnis auch ein attraktives Nutzererlebnis für die Mitarbeiter ist“.

