Funktionstrennung im ERP-System

Von: Berthold Wesseler

{newsItem.falMedia[0]}

Die Steltix Deutschland GmbH, Isernhagen, bietet Oracle-Kunden, die das ERP-System JD Edwards Enterprise One einsetzenm nun ein kostenloses Audit an, um zu erkennen, welche Mitarbeiter auf welche Geschäftsbereiche Zugriff haben und ob die notwendigen Berechtigungen in der Software entsprechend eingestellt wurden. Hierzu wird eine vordefinierte Matrix verwendet, bei der „Best Practices“ für die sogenannte „Segregation of Duty“ (SOD) zugrunde gelegt werden. Innerhalb kürzester Zeit erhalten die Kunden einen Überblick über ihre Einstellungen, verspricht Steltix-Experte Fabian Klose.

Steltix ist ein europäisches Beratungsunternehmen mit dem Schwerpunkt JD Edwards, das Implementierungen, Roll-Outs, Release-Upgrades und Schulungen anbietet. Branchenspezifische Lösungen sind für Medizintechnik, Biotechnologie sowie Nahrungs- und Getränkemittelhersteller für diverse Länder verfügbar.

Bildquelle: Steltix Deutschland GmbH