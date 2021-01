Fusion der Etikettenmanager

Von: Berthold Wesseler

Mit Loftware und Nice Label fusionieren weltweit aktive Hersteller von Etikettenmanagement-Software. Beide, sowohl der im Jahr der AS/400-Ankündigung, 1988, gegründete US-Hersteller Loftware als auch der fünf Jahre später in Slowenien gestartete Anbieter Nice Label, sind weltweit aktiv – und auch in Deutschland präsent. Gemeinsam wollen die ehemaligen Wettbewerber ihren Kunden und Partnern eine breitere Lösungsauswahl bieten, die Kennzeichnungsfunktionen erweitern sowie die Investitionen in cloudbasierte Lösungen verstärken.