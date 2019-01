Generationswechsel eingeleitet

{newsItem.falMedia[0]}

Auch aufgrund anhaltender Expansion erweitert die auf Logistiksoftware spezialisierte Soloplan GmbH, Kempten, ihr Management-Team, denn Fabian Heidl (32) rückte mit Wirkung zum 1. Januar in die Geschäftsführung auf. Firmengründer Wolfgang Heidl war bislang alleiniger Geschäftsführer.

Fabian Heidl, mit nun die zweite Generation der Unternehmerfamilie in der obersten Führungsebene vertreten ist, soll sich jetzt vor allem auf den weiteren Ausbau des weltweiten Vertriebs und die Betreuung der Niederlassungen in Polen, Frankreich, Südafrika und den USA konzentrieren. Außerdem verantwortet er das Joint Venture Soloindo in Indonesien.

Der Juniorchef, Master of Business Administration (MBA), arbeitet bereits seit Juni 2006 für das Softwarehaus. Bis 2010 studienbegleitend vier Jahre im Bereich Kundenservice und Support tätig, übernahm er anschließend die Position des Vertriebsleiters International. Seit September 2011 ist er zudem Geschäftsführender Gesellschafter der damals neu gegründeten Niederlassung in Polen.

Außerdem betreut Fabian Heidl als Experte für Marktanalysen und Produktpräsentationen das Partnernetz in Europa und das Vertriebs- und Servicebüro in Frankreich. Im Juli 2013 übernahm er zusätzlich die Verantwortung für die die strategische Vertriebsausrichtung sowie die Key- und Global-Accounts, bevor er im Februar 2014 Einzelprokura für die Geschäfte der Soloplan GmbH erhielt. Sein älterer Bruder Christian und sein jüngerer Bruder Julian Heidl sind ebenfalls seit mehr als zehn Jahren im Unternehmen aktiv.

