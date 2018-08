Glückwunsch an IBM für ein tolles System

Von: Robert Engel

Puh, langsam reicht es! Nach vier Feiern zum 30. Geburtstagsfest des Systems, das wir aktuell IBM System i nennen, habe ich bereits von vier Geburtstagstorten essen dürfen. Das erste Mal auf der Power Konferenz in Hannover, dann anlässlich der IBM i University in Paris, danach auf der Power Konferenz in Wien und zuletzt auf dem Common Europa Kongress in Warschau. Gut, dass ich am Common USA Kongress gerade in Urlaub war. Langsam geht das auf die auch nicht mehr so schlanke Linie.