Good bye Excel-Tabelle

{newsItem.falMedia[0]}

Was kostet ein Fuhrpark? Diese Frage soll mit dem um eine Fahrzeugakte und detaillierte Auswertungen erweiterten Fuhrparkmanagement in der Carano Cloud beantwortet werden. Die Self-Service-Plattform für moderne Unternehmensmobilität verhilft so zu mehr Transparenz im Flottenmanagement.