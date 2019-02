Google schluckt Alooma

Von: Berthold Wesseler

{newsItem.falMedia[0]}

Google kauft den Datenmigrations-Experten Alooma, um Unternehmen den Weg in die Google Cloud zu ebnen.

Das 2013 in Kalifornien gegründete Softwarehaus Alooma unterstützt mit seiner Tool-Suite CloverETL die Migration großer Datenmengen in eine Cloud-Umgebung, z.B. Amazons Web Services (AWS), Azure (Microsoft) oder eben die Google Cloud. Mit Hilfe der Technologie lassen sich auch Daten dein den Rechenzentren der Unternehmen mit Cloud-Anwendungen kombinieren, so zum Beispiel mit Big Query von Google, Amazons Redshift, Snowflake oder Tableau.

CloverETL unterstützt nicht nur Windows- und Linux-Rechner, sondern kann auch mit IBM i und den Vorgängern aus der AS/400-Zeit sowie mit Apples Mac OS und den Unix-Plattformen HP-UX, AIX und Solaris umgehen. Der Einsatz ist auf einem Low-Cost-PC ebenso möglich wie auf einen High-End-Server.

Bildquelle: Thinkstock/Wavebreak Media