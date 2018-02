Gute Geschäfte mit BI

Auch für die kommenden Jahre rechnet das 2004 gegründete IT-Beratungshaus wegen der rasant fortschreitenden Digitalisierung mit deutlichen Wachstumsraten. Deshalb hat das Unternehmen im abgelaufenen Jahr in neue Geschäftsfelder investiert, die Geschäftsleitung erweitert und die Zahl der Mitarbeiter deutlich gesteigert.

Mit 310 Mitarbeitern an neun Standorten in Deutschland, Österreich und in der Schweiz werden aktuell mehr als 350 Kunden betreut, darunter Energieversorger wie Ewe oder Energis, Finanzinstitute wie Commerzbank, Dekabank, Union Investment oder Ing Diba, Versicherungen wie Axa, Talanx oder Provinzial und weitere namhafte Unternehmen wie Beiersdorf, Deutsche Post oder Viessmann.

Infomotion hat das Portfolio in jüngster Zeit um Angebote zu Themen wie digitale Lösungen, Big Data, IoT Analytics und Blockchain erweitert. Gebündelt werden diese Themenbereiche in den neuen Business Units „Big Data“ sowie „Strategieberatung und Digitalisierung". Digitalisierung und innovative Technologien zum Anfassen soll das neu ausgebaute Digital Innovation Lab in Stuttgart bieten; gemeinsam mit Kunden werden hier Digitalisierungsstrategien und „Use Cases“ konzipiert und erprobt. Kerngeschäfte bleiben aber die Konzeption, die Implementierung und der Betrieb von BI-Lösungen.

Dem Wachstums Rechnung getragen hat Infomotion im vergangenen Jahr auch mit dem personellen Ausbau der Geschäftsleitung; dazu sind die langjährigen Manager Harry Enns, Jörg Singer und Manuel Zimmer sind in die Geschäftsleitung eingetreten. Gemeinsam mit den beiden Geschäftsführern Mark Zimmermann und Andreas Naunin leiten sie nun das unabhängige IT-Beratungshaus.

Alle IT-Systeme und Technologien werden von dem Systemhaus individuell nach den Anforderungen des jeweiligen Kunden ausgewählt. Um jeden Kunden völlig herstellerunabhängig, aber dennoch mit tiefgehendem Know-how beraten zu können, unterhält Infomotion laut Geschäftsführern Mark Zimmermann „enge Partnerschaften“ zu wichtigen Anbietern von BI-Software. Damit meint er neben IBM und Microsoft auch Celonis, Informatica, Microstrategy, Oracle, Qlik, SAS, SAP, Teradata sowie eine Reihe von Spezialanbietern.

