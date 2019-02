HCL unterstützt Domino auf IBM i

Von: Berthold Wesseler

Nach dem Release IBM Notes and Domino 10.0.1 am 18. Dezember haben IBM und der künftige Eigentümer HCL Technologies jetzt das Domino 10.0.1 Language Pack 1 veröffentlicht. Es bietet nicht nur die Unterstützung u.a. für Deutsch und etliche Bugfixes, sondern vor allem auch für das IBM-System i.

Dank HCL geht die Entwicklung von Lotus Notes endlich wieder zügig voran – und das auch noch pünktlich. Für die Midrange-Welt besonders interessant ist die ab sofort verfügbare Unterstützung von IBM i (Link auf das offizielle Announcement) sowohl für Domino 10.0.1 als auch für Traveler 10.0.1.1 – und zwar für die Betriebssystem-Versionen IBM i 7.2 oder 7.3.

Das Language Pack 1 ist verfügbar für Domino 10.0.1, Notes 10.0.1, Domino Designer 10.0.1 und den XWork Server 10.0.1. Enthalten sind die Sprachen Deutsch, Japanisch, Französisch, Chinesisch, Spanisch, brasilianisches Portugiesisch, Italienisch und Koreanisch.

Übrigens: Noch für dieses Jahr ist das Release von Domini V11 angekündigt. Man darf gespannt sein, ob das ebenfalls pünktlich geschieht. Noch ist der Verkauf der Lotus-Sparte an ja nicht in trockenen Tüchern, denn es fehlt dem Käufer HCL America Inc, der US-Tochter des indischen IT-Konzerns, noch die Zustimmung der Regulatoren zu dem Kauf der Lotus-Produktfamilie und anderer IBM-Softwareprodukte. Auf jeden Fall hat HCL als Entwicklungspartner der IBM bereits weite Teile des ehemaligen Collaboration-Entwicklungsteams übernommen und zusätzlich schon mehrere Hundert Entwickler eingestellt – alles in den USA, in der Nähe von Boston, wo Lotus Development zu Hause war.