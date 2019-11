Helpsystems will Clearswift kaufen

Von: Berthold Wesseler

{newsItem.falMedia[0]}

Clearswift, seit Januar 2017 eine Tochter des Schweizer Rüstungskonzerns Ruag, hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Gegründet im Jahr 1982 unter dem Namen Net-Tel, meldete Clearswift im Februar für das Jahr 2018 ein allerdings nur sehr rudimentär beziffertes „Rekordergebnis“ (z.B. wiederkehrende Umsätze von mehr als 28 Mio. Euro und eine EBITDA-Marge von 30 Prozent). Ende März gab Ruag dann bekannt, sich im Rahmen einer Neupositionierung vom 2011 gegründeten Bereich Cybersecurity wieder zu trennen, weil dieser Bereich bei der neuen Ruag keinen Sinn mehr mache.

Allerdings hatte man zuvor massiv in diesen Bereich investiert; allein die Übernahme von Clearswift hatte man sich laut Tagesanzeiger 62 Mio. Franken kosten lassen – also etwa das Dreifache des damaligen Jahresumsatzes der Briten. Seither wird der schnellstmögliche Verkauf des Geschäftsbereichs angestrebt. Im Interview mit der „Neuen Zürcher Zeitung“ erklärte Ruags Verwaltungsratspräsident Remo Lütolf Ende März: „Bei der Clearswift könnte ein Verkauf bereits dieses Jahr über die Bühne gehen“.

Es zeichnet sich ab, dass die im Midrange-Markt verwurzelte US-Firma Helpsystems dieser Käufer sein könnte, zumal die schon länger partnerschaftlich mit Clearswift zusammenarbeitet. Helpsystems wurde schon 1982 mit Fokus auf IBM-Server gegründet, ist durch zahlreiche Übernahmen rasant gewachsen und hat zuletzt erst im Oktober mit TA Associates und Charlesbank Capital Partners zwei zusätzliche Investoren überzeugt.

Auf Anfrage von DV-Dialog wollte Helpsystems die geplante Übernahme weder bestätigen noch dementieren. Mike Devine, Vice President Marketing bei dem Softwarehaus, formulierte das so: „As you know, Helpsystems has completed 25 acquisitions and will continue to acquire businesses inside and outside of the United States. While I am not able to comment on the company you mention […] at this time, we have several opportunities that once closed I would like to speak to you about why we made the purchase and what it adds to our portfolio.“

Da vom Kartellamt keine Einwände zu erwarten sind, Helpsystems schon länger den Bereich Security verstärkt und Ruag noch dieses Jahr verkaufen möchte, wird Mike Devine uns vermutlich noch vor Weihnachten die Hintergründe zum Deal erklären. Man gewinnt auf jeden Fall Kunden mit hoch sensiblen Daten hinzu, denn laut Clearswift-CEO Heath Davies betreiben über 70 Prozent seiner Kunden kritische Infrastrukturen und hätten daher, wie z.B. Verteidigungskonzerne oder Regierungsbehörden, höchste Anforderungen an Cybersicherheitslösungen.

Bildquelle: Clearswift