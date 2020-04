Homeoffice und HR-Management

Eine der Herausforderungen kann die Nachweispflicht der Arbeitszeit darstellen, denn Excel ist für die Dokumentation der Arbeitszeiten ein viel genutztes (und nicht mehr zeitgemäßes) Tool. Die Übertragung an Vorgesetzte und Personalabteilung ist hier aufwändig und oft fehlerbehaftet. Zudem können Vorgesetzte und Personalabteilung nicht nachvollziehen, ob ein Mitarbeiter „anwesend“ ist.

Weiterhin spielt auch die Abwesenheitsplanung eine große Rolle im Homeoffice. Angefangen von der Freigabe von Urlaubsanträgen und deren Bearbeitung über die Gesamtübersicht von geplanten bzw. genommenen Urlauben. Der Papierantrag wird vom Arbeitnehmer ausgefüllt, der Vorgesetzte prüft diesen, trägt diesen in seine Übersicht und leitet das Dokument an die Personalabteilung weiter. Diese dokumentiert es ebenfalls und archiviert den Antrag in Papierform. Oft führt sowohl der Vorgesetzte als auch die Personalabteilung eine Gesamtplanung der Urlaubsansprüche, Zeiträume und Resturlaube. Wie gelingt es, sowohl die Freigabe von Urlaubsanträgen (vor allem im Homeoffice), aber auch die Abwesenheitsplanung generell zu vereinfachen?