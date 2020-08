HRworks vor dem Verkauf

Von: Berthold Wesseler

Das geht jedenfalls aus dem Fusionskontrollverfahren hervor, das vom Bundeskartellamt am 14. August unter dem Aktenzeichen B7-151/20 eingeleitet worden ist. Dort heißt es, EMZ Partners plane den mittelbaren Erwerb von bis zu 100 Prozent der Anteile an der EMZ Warehouse GmbH, München und einer hiermit verbundenen Beteiligung an der HRworks GmbH, Freiburg i. Breisgau.

HRworks bietet seit über 20 Jahren eine Software Personal- und Buchhaltungsabteilungen. Als Software as a Service (SaaS) konzipiert, bietet das browserbasierte Tool Features in den Hauptfunktionen Personalverwaltung, Reisemanagement, „Corporate Benefits“ und Zeitwirtschaft. Aktuell nutzen nach Firmenangaben mehr als 200.000 Anwender diese HR-Software. Neben dem Hauptstandort in Freiburg im Breisgau gibt es weitere Niederlassungen in Berlin und Frankfurt am Main.

Das Freiburger Softwarehaus wurde 1997 als Classware GmbH gegründet. Die firmierte Ende April 2007 in HRworks GmbH um und gab sich damit den Namen ihres Produktes. Die Umbenennung erfolgte anlässlich des zehnjährigen Unternehmensjubiläums.

