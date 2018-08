IBM i: Stabilität und Modernisierungskraft

Von: Ralph Menten

Mit Namensänderungen seiner Baureihen war IBM in der Vergangenheit nie zimperlich. Eines jedoch ist allen Produkten, und damit auch dem heutigen IBM-System i, gemeinsam: stabile Architektur, Ausfallsicherheit sowie Hochverfügbarkeit. Außerdem bestechen IBM-Produkte dadurch, dass sie sich permanent erneuern. Dies erklärt wiederum die Namenswandelung und es ermöglicht Partnern, auf Basis von System i eigene und projektbezogene Lösungen zu entwerfen.

Bei der Menten GmbH sind es Lösungen für den elektronischen Datenaustausch, also neudeutsch „Electronic Data Interchange“ oder kutz EDI, aber auch B2B-Kommunikation und automatisierte elektronische Geschäftsprozesse, die wir seit nunmehr 30 Jahren auf Basis von IBM i entwickeln.

EDI gewinnt im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung immer mehr an Fahrt. IBM-i-Anwender stehen dabei vor der Herausforderung, unterschiedlichste Dateiformate und Übertragungswege bedienen zu müssen. Das macht die elektronische Kommunikation oft sehr komplex. Mit unserer Lösung i-effect sowie ergänzenden Produkten und Dienstleistungen wird diese Herausforderung einfach und verständlich beherrschbar.

Ohne die Stabilität und Modernisierungskraft von IBM bei der Weiterentwicklung von IBM i wäre es für uns nicht möglich gewesen, unsere Speziallösungen so aufzubauen, wie es geschehen ist – nämlich eigene Standardsoftware und Individualprogrammierung so zu verknüpfen, dass daraus projektbezogene Lösungen entstehen. Aktuell haben wir zum Beispiel die EDI-Anbindung einer kompletten Logistikflotten-Software realisiert, bei der Fahrzeug- und Geo-Trackingdaten an einen Logistiker übermittelt werden.

IBM ist ein Partner, der uns nicht alleine lässt – und der den idealen „Nährboden“ bietet, um darauf Eigenes entstehen zu lassen. Deshalb freuen wir uns auf die nächsten 30 Jahre mit System i – wie immer es auch später heißen mag…