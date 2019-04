Industriedrucker für die Logistik

Von: Berthold Wesseler

Der kleinste Drucker in der Reihe der Industriedrucker des Herstellers misst 264 mm x 276 mm x 455 mm.

Das Modell T4000 ist laut Vertriebsmanager Alexander Koch-Mehrin mit seinem kompakten Design vor allem für beengte Arbeitsplätze geeignet, die dennoch die Robustheit und Leistungsfähigkeit eines Industriedruckers erfordern. Er benötige nur wenig Abstellfläche, drucke „problemlos“ bis zu 5.000 Etiketten pro Tag und sei mit seinen Features zudem für den standortübergreifenden Einsatz in rauen Industrieumgebungen geeignet.

Kompaktes Design

Der kleinste Drucker in der Reihe der Industriedrucker des Herstellers verfügt mit den Maßen 264 mm x 276 mm x 455 mm über ein sehr kompaktes Design; über eine faltbare Seitenabdeckung am Metallgehäuse, die sich platzsparend öffnen lässt, können Druckköpfe, Etikettenrollen und Farbbänder einfach ausgetauscht werden.

„Der T4000 arbeitet mit einer Geschwindigkeit von bis zu 8 Zoll/s, kann bis zu 0,28 mm dicke Etiketten bedrucken und arbeitet mit Farbbändern von bis 450m Länge“, sagt Thomas Rosenhammer, Sales Manager D-A-CH (Süd) bei TSC Auto ID Technology, der Firma hinter Printronix Auto ID. Der Thermodrucker sei vor allem für Produktionsumgebungen wie z.B. in der Pharma-, Lebensmittel- und Automobilindustrie konzipiert. „Für Unternehmen, die innerhalb der Logistikprozesse ihre Produktivität steigern wollen, ist der T4000 eine gute Wahl, weil er die Ausfallsicherheit erhöht. Die robuste Bauweise und die Zuverlässigkeit des Druckers stellen den reibungslosen Etikettendruck sicher und sorgen so für mehr Effizienz im Unternehmen.“

Einsatz bei Temperaturen zwischen 0° und +40° C

Zu den weiteren Vorteilen zählt der Hersteller das 3,5” LCD-Farbdisplay „mit benutzerfreundlichem Bedienfeld“, über das sich das Gerät auch in schlecht ausgeleuchteten Arbeitsbereichen zuverlässig steuern lässt. Mit seinem Metallgehäuse und der stabilen Bauweise sei das Modell sehr gut geeignet für den Einsatz in rauen Produktionsumgebungen mit Temperaturen zwischen 0° und +40° C.

„Die Einrichtung des T4000 gelingt mit geringem Aufwand, da neun Druckeremulationen für die Drop-In-Installation in bestehende Drucker-Umgebungen zur Verfügung stehen“, erklärt Alexander Koch-Mehrin. Die Printronix Systemarchitektur (PSA) unterstütze aber nicht alle wichtiger „Druckersprachen“ inklusive Zebra, Sato, Datamax, Intermec, Toshiba, Monarch (Avery Dennison), IER und CAB, sondern natürlich auch PDF- und Postscript-Druck ebenso wie IPDS- und Zeilen- und Matrixdruckeremulationen wie Proprinter und EpsonP-Series sowie QMS Code V.

Systemarchitektur mit IPDS

Die Printronix Systemarchitektur bietet darüber hinaus Features wie die „Quick Change“-Speicherkarte, mit der sich Drucker im Bedarfsfall schnell und einfach austauschen lassen. „Mittels PSA lassen sich alle Auto-ID-Drucker nach dem gleichen Schema installieren und warten, so dass Routinejobs minimiert werden“, so Koch-Mehrin weiter. „Außerdem verfügt der T4000 über verschiedene Standardanschlüsse wie Ethernet, USB-Host, USB und RS232.“ Optional könne der Drucker zusätzlich mit Wifi und Bluetooth Funktion bestellt werden.

Sowohl die Integration als auch die Verwaltung und Wartung der Drucker lässt sich per Remote-Control-Software standortübergreifend ausführen. So können z.B. Fehler aus der Ferne behoben, der Status überwacht, neue Firmware aufgespielt oder mehrere Drucker gleichzeitig neu konfiguriert werden.

Printronix Auto ID, ein weltweit aktiver Anbieter von Thermo-Barcode-, RFID- und Validierungslösungen, wurde 2016 vom Mutterkonzern Taiwan Semiconductor Company nach der Akquisition des Thermo/AIDC-Geschäftsbereichs von Printronix gegründet. Mutterkonzern TSC hatte seine Thermodrucker-Abteilung im Jahr 1991 im Rahmen einer OEM-Partnerschaft mit Eltron gegründet.

Bildquelle: Printronix Auto ID