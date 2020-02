Infomotion verstärkt Geschäftsleitung

Von: Berthold Wesseler

Das 2004 von Mark Zimmermann gegründete inhabergeführte Beratungsunternehmen für Business Intelligence und Big Data betreut aktuell mit über 390 Mitarbeitern an zehn Standorten in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich mehr als 350 Kunden unterschiedlicher Branchen. Um sich auf die Fortführung des stringenten Wachstumskurses fokussieren zu können, hat die Geschäftsleitung jetzt den HR- und Markenprofi Joos und bereits im November um Cordes verstärkt, der seither für Vertrieb und Business-Development verantwortlich zeichnet.

Joos tritt als Partner in die Führungsriege ein und zeichnet insbesondere dafür verantwortlich, Infomotion sowohl als Marke wie auch als „Employer Brand“ sichtbarer zu machen. Dazu bringt er mehr als 24 Jahre Erfahrung in der Beratung mit, wobei er in dieser Zeit verschiedenste Rollen sowohl in Kundenprojekten als auch im internen Bereich inne hatte. Er war u.a. bei Arthur Andersen und Deloitte tätig. Zuletzt war er Mitglied der Geschäftsleitung bei der Porsche-Tochter MHP.

Zu den 350 Kunden zählen Energieversorger wie EWE oder Energis, Finanzinstitute wie Commerzbank, Union Investment oder Ing-Diba, Versicherungen wie Axa, Talanx oder Provinzial oder Unternehmen wie Beiersdorf, Deutsche Post oder Viessmann. Alle IT-Systeme und Technologien werden individuell nach den Anforderungen des einzelnen Kunden ausgewählt, verspricht Firmengründer Zimmermann. Um jeden Kunden völlig herstellerunabhängig, aber dennoch mit tiefgehendem Know-how beraten zu können, gbe es enge Partnerschaften zu allen relevanten Technologieanbietern, darunter neben IBM auch Anaplan, Celonis, Cloudera, Denodo, Informatica, Microsoft, Microstrategy, Oracle, Qlik, SAS, SAP, Snowflake, Tableau, Teradata, Wherescape sowie eine Reihe von Spezialanbietern.

Zur aktuellen Geschäftsleitung neben den beiden Newcomern Joos und Cordes die beiden Gesellschafter Mark Zimmermann und Andreas Naunin, die gemeinsam das operative Geschäft leiten. Dazu kommen Finanzchef Manuel Zimmer, Harry Enns, der das SAP-Beratungsportfolio entwickelt und für den Standort Saarbrücken zuständig ist, und Jörg Singer als Leiter des Standortes Stuttgart und für die Entwicklung der Unternehmenskultur verantwortlicher Partner. Die drei letztgenannten langjährigen Mitarbeiter waren bereits 2018 in die Geschäftsleitung berufen worden.