Intuitiver App-Konfigurator

Während die Nutzung von Apps für viele User im Privatleben nahezu unverzichtbar erscheint, ist ihre Durchdringung bei Business-Applikationen im deutschen Mittelstand noch eher gering. Jedoch gerade hier können Apps einen großen Mehrwert bieten, insbesondere in Bezug auf die Optimierung von Arbeitsabläufen, Beschleunigung von Prozessen und Abrufbarkeit von Informationen zur richtigen Zeit am gewünschten Ort.

Um Geschäftsprozesse passgenau und ganz ohne Programmierung in individuellen mobilen Applikationen abzubilden, bietet das IT-Systemhaus Computer Komplett aus Rottweil seinen Kunden mit der Plattform „Engomo” einen „Baukasten für Unternehmens-Apps“ auf Basis von iOS, Android sowie Windows 10. Lieferant dieser Plattform – der Name steht kurz für „Enterprise goes mobile“ – ist die im Jahr 2012 gegründete Engomo GmbH aus Albstadt.

Eingepasst in die Enterprise-IT

Über die jeweils im Unternehmen bereits vorhandenen Schnittstellen (SOAP, REST, JDBC, ODBC etc.) wird Engomo mit der Enterprise-IT verbunden, sodass die benötigten Daten via Webservice mobil abgerufen bzw. erfasst und in die vorhandenen Systeme übertragen werden können. Das können Standardsysteme wie SAP sein, aber auch Speziallösungen wie etwa selbst entwickelte Anwendungen auf Basis von Microsoft Access. Die Server-Plattform von Engomo kann sowohl innerhalb der Unternehmens-IT installiert und intern gehostet als auch in Form einer Cloud-Anwendung im SaaS-Paket bezogen werden.

Der Unterschied dieses Ansatzes zu den Apps der ERP-Anbieter: Während die häufig ausschließlich von den Desktopanwendungen der Hersteller abgeleitet sind und in den seltensten Fällen anwendungsübergreifend arbeiten, ermöglicht Engomo eine Anbindung an unterschiedliche Backendsysteme – und schafft damit die Möglichkeit, komplette Unternehmensprozesse in einer individuellen, unternehmenseigenen App darzustellen sowie Prozesse schnell zu optimieren. Für die Kreation der Anwendungen sind laut Hersteller „nur wenige Tage nötig“.

Konnektoren und Standardbausteine

Engomo bietet als intuitiv zu bedienender App-Konfigurator nicht nur Konnektoren für die einfache Anbindung der vorhandenen IT-Systeme, sondern auch Standardbausteine für erweiterte App-Funktionen – darunter zur Nutzung von Karten, Gerätekameras (als Barcode-Scanner) oder Gerätedisplays (etwa als Unterschriftenfeld).

Entsprechend lassen sich Apps für den Außen- und Kundendienst, die Produktionssteuerung oder das Lagermanagement nach individuellen Vorgaben des Unternehmens erstellen. Das ermöglicht entsprechend vielfältige Anwendungen: vom mobilen CRM inklusive die Besuchsberichterfassung über die Anzeige von Informationen wie offene Angebote, Auftragsbestand oder Umsatz aus dem ERP-System bis hin zur mobilen Erfassung von Belegen für das Dokumentenmanagementsystem. Darüber hinaus ist bei Bedarf auch eine stationäre Nutzung der Anwendung möglich, z.B. zur einfachen Retouren-Erfassung im Versandhandel.