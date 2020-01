iSecurity für Banker

Von: Berthold Wesseler

{newsItem.falMedia[0]}

Die Raz-Lee Security GmbH, Rödental, gibt bekannt, dass auch die Pass Banking Solutions GmbH künftig die iSecurity-Produkte im Portfolio haben und so in der Banken-IT für mehr Sicherheit sorgen.

Die Pass Banking Solutions GmbH mit Sitz in Bad Mergentheim ist innerhalb der Pass Consulting Group spezialisiert auf Software für Universal- und Spezialbanken. Zentrales Produkt ist das Kernbankensystem „Core Banking Suite“, die auf nahezu allen technologischen Plattformen ausführbar ist, z.B. auf IBM System i, z/OS und beliebigen Unix-Plattformen mit Java oder .Net. Mit der Raz-Lee-Software iSecurity ergänzen die Profis für Banken-IT jetzt ihre Kompetenz im Bereich Security auf IBM i.

Die international agierende Pass Consulting Group mit Hauptsitz in Aschaffenburg ist auf IT- und Businessberatung spezialisiert und beschäftigt 700 Mitarbeiter in internationalen Projekten für Großkunden und Mittelstand. Zu den Kernkompetenzen zählen u. a. die fachliche und strategische IT-Beratung, IT-Modernisierung, Softwareentwicklung und Projektmanagement. Ein Markenzeichen von Pass ist die Produktivität, mit der innovative Software entwickelt werden. Dies wird ermöglicht durch moderne Entwicklungsverfahren, insbesondere die Pass Software Factory mit zukunftsweisender Generator-Technologie.

Schnelle, unkomplizierte Erweiterung

Die damit erreichte Modularität der Bankensoftware von Pass ermöglicht bei Bedarf eine schnelle, unkomplizierte Erweiterung des Funktionsspektrums und reduziert so die Time-to-Market neuer Bankprodukte erheblich. Die integrierte Rules-Engine sorgt für einen hohen Automationsgrad und unterstützt dabei, den manuellen Aufwand der Nutzungsberechtigten bei gleichbleibender bis steigender Qualität so gering wie möglich zu halten.

Für den Betrieb der Kernbanken-Suite steht der Hersteller auch als Application-Service-Provider (ASP) zur Verfügung. Daneben besteht ebenfalls die Option, weitere Komponenten von Regtechs (wie z.B. Bearingpoint - Abacus360), Fintechs und Lösungsanbietern (wie z.B. zu Ebics, Swift Service Bureau) aus einer Hand zu erwerben oder im Outsourcing-/SaaS-Modell betreiben zu lassen.

Schon heute entscheide sich die Mehrheit der Kunden für dieses Nutzungsmodell und den Betrieb im Rechenzentrum, so der Hersteller. Pass betreibt in den eigenen Rechenzentren seit rund 20 Jahren Lösungen für seine Kunden — aktuell für mehr als 50 Unternehmen, davon die Hälfte aus dem Finanzbereich (Banken, Versicherungen).

Bildquelle: Thinkstock/iStock