iSecurity im Browser kontrollieren

Das auf die Serverplattform IBM i spezialisierte Softwarehaus Raz-Lee Security hat vergangene Woche mit iSecurity Web GUI eine agentenlose Bedienoberfläche für seine Firewall iSecurity lanciert, die zudem ein umfangreiches Software-Upgrade erfahren hat. Nunmehr wird die reguläre iSecurity-Benutzeroberfläche in einem Webbrowser ausgeführt.

Web GUI erlaubt einen Betrieb von iSecurity in Spanisch, Deutsch, Französisch, Japanisch und Englisch.

Per Web GUI können IBM-i-Systemadministratoren laut Shmuel Zailer, CEO von Raz-Lee Security, „die gesamte Tiefe der iSecurity-Komponenten“ nutzen, also Firewall, Audit, SIEM, Compliance, Authority-on-Demand, Virenschutz, Anti-Ransomware, Change-Tracker, Journal und mehr. Web GUI wurde in verschiedenen Browsern getestet, darunter Chrome, Firefox und Edge; unterstützt wird auch die Verwendung von Visualizer, der integrierten Business-Intelligence-Komponente zur sofortigen Analyse von Sicherheitsinformationen.

Bei Tablets und Smartphones ist es einfach, den Navigator oder die Datenfenster anzuzeigen oder auszublenden. Der Webserver ist auf einem PC installiert. Benutzer arbeiten vollständig im Browser, wodurch das Risiko der Aktivierung anderer Anwendungen oder Dienste ausgeschlossen wird.

Weil Web GUI agentenlos funktioniert, entbindet es die Benutzer von der Verantwortung für die bisher nötigen Installationen und Upgrades von Plug-Ins. Zu den weiteren Vorteilen der Web-Benutzeroberfläche zählt CEO Zailer Timeout-Steuerelemente, die eine Sitzung sperren und dann eine erneute Identifizierung erfordern. Die Verbindungen zu den IBM-i-Systemen sind dagegen dauerhaft. Es ist keine erneute Verbindung erforderlich. Auditoren können iSecurity im Auditor-Modus verwenden, ohne etwas zu installieren.

