IT-Automation im Fokus

Von: Berthold Wesseler

Alexander Krull gehört seit dem 1. September dem Managementteam von Flowster Solutions an. Als „Chief Sales Officer“ (CSO) übernimmt er die Leitung der Bereiche Vertrieb und Marketing bei dem Potsdamer Hersteller von Software für IT-Automation verantworten.

Alexander Krull, geboren 1975, gilt als Experte für die Themen Automatisierung, Datenschutz, Analytics und digitales Marketing. Seit 2007 für Webtrekk tätig, entwickelte und implementierte er für diesen Berliner Hersteller von Marketinganalyse- und Customer-Intelligence-Software nationale und internationale Verkaufsstrategien. Bis zu seinem Ausscheiden war der Wirtschaftsingenieur als „Chief Data Evangelist“ für die Datenschutz- und Produktkommunikation zuständig.

Nach seinem Studium leitete Krull zunächst den Vertrieb des Elektroaggregate-Serviceunternehmens ElHaSt. Danach arbeitete er bei dem Technologie-Konzern Rohde & Schwarz, wo er unter anderem für die Entwicklung eines CMS-Moduls zur Vertriebsketten-Optimierung verantwortlich zeichnete.

„Ich habe leider immer häufiger Projekte scheitern gesehen, weil interne Ressourcen bei Kunden fehlten oder Prozesse und Infrastruktur nicht zeitnah und kostengünstig aufgebaut werden konnten“, sagt Krull. as Portfolio seines neuen Arbeitgebers habe ihn überzeugt, „diese und weitere Herausforderungen durch Automatisierung lösen zu können. Es geht vor allem darum, die IT-Prozesse des Kunden so zu verbessern und zu erweitern, dass er die eingesparte Zeit für priorisierte Unternehmensthemen nutzen kann – und dadurch einen wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung geht.“

Die 2013 in Potsdam gegründete Flowster Solutions GmbH bietet Software zur übergreifenden Automatisierung und Orchestrierung von Rechenzentren und Cloud-Architekturen. Ziel ist die End-to-End-Automatisierung für komplexe Enterprise-Umgebungen mit nachhaltigen Komplettlösungen in den Bereichen IT-Infrastruktur, IT-Services, Applikationen und Cloud; Partner wie die Hamburger Service-Provider Sysback nutzen u.a. die Flowster-Produkte für die „holistische Automation“ von IT-Infrastrukturen (inklusive IBM i), also die möglichst ganzheitliche Automation von Prozessen, Rechenzentren und Cloud-Technologien.

Bildquelle: Flowster Solutions GmbH