Die kommunalen Spitzenverbände Deutscher Landkreistag, Deutscher Städte- und Gemeindebund und Deutscher Städtetag haben im Mai in Abstimmung mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ein IT-Grundschutzprofil für Kommunen veröffentlicht. Dieses Profil dient als Schablone für IT-Verantwortliche in Kommunalverwaltungen, die mit dem IT-Grundschutz die Informationssicherheit verbessern wollen.