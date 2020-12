{newsItem.falMedia[0]}

Am 2. Februar 2021 ab 10 Uhr veranstalten die Midrange-Experten der Ulrich Wilsch GmbH eine innovative Spezialkonferenz für die Plattform IBM i. Unter der Überschrift „IT-Modernisierung in schwierigen Zeiten“ soll die Online-Konferenz iKon #1 smarte Lösungen vorstellen, die sich ohne große Investitionen schnell und einfach realisieren lassen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Mit iKon startet Wilsch eine neue Web-Konferenzserie. „Sie wird sich den ‚heissen‘ Themen rund um die Plattform IBM i widmen“, sagt Svend Stein-Angel, der bei Wilsch die Werbetrommel für die neue Event-Reihe rührt. „Dabei liegt der Fokus auf Ideen und Lösungsansätzen, die so in der Branche sonst nicht vermittelt werden. Der Effekt: Die Teilnehmer bekommen Inspirationen und neue Denkstöße für ihre Arbeit. Und das alles, ohne dass sie ihr Büro oder ihren Lieblingssessel verlassen müssen.“

Als Referenten für die Premiere der Event-Reihe hat Wilsch renommierte Experten gewonnen. „Sie werden kein Blatt vor den Mund nehmen und ihr Wissen und ihre Erfahrung in spannenden Vorträgen teilen“, verspricht Stein-Angel. In einer Experten-Talkrunde mit interaktiver Zuschauerbeteiligung werden Positionen in Frage gestellt und unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen. Das eröffne neue Perspektiven.

Themen der iKon #1 sind „Hochverfügbarkeit: Smart & sicher“ (Werner Thomé, T.S.P - Gesellschaft für Informationssystem mbH), „VoiP on i: Power aus der Box“ (Peter Schollmeier, Redoxsystems GmbH) sowie „Mehr Power aus der Power“ (Ulrich Wilsch). Die Anmeldung kann hier erfolgen.



Bildquelle: Arek Socha / Pixabay