Itelligence findet neuen Finanzvorstand

Am 1. März wird Jürgen Pürzer (46) Finanzvorstand der Bielefelder NTT-Tochter Itelligence AG. Er folgt auf Dr. Michael Dorin, der das weltweit aktive SAP-Beratungshaus mit Wirkung zum 30. April 2019 verlassen hatte. Kommissarisch hat seither der Vorstandsvorsitzende Norbert Rotter Dorins Aufgaben übernommen. Pürzer kommt von Atos und will bei Fortsetzung des erfolgreichen Wachstumskurses vor allem die Profitabilität und das Working-Capital-Management verbessern.

„Wir freuen uns sehr, dass Jürgen Pürzer die Verantwortung als CFO […] übernimmt,“ so Friedrich Fleischmann, Aufsichtsratsvorsitzender der Itelligence AG. Die Freude ist groß, denn immerhin hat man sich ein Jahr lang gelassen, einen passenden Nachfolger des 2017 angetretenen Finanzvorstandes Dr. Michael Dorin zu finden. Dr. Dorin war seit dem 1. Januar 2017 als Mitglied des Vorstands für die Bereiche Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Einkauf, (interne) IT, Compliance und Risikomanagement sowie Recht zuständig.

Norbert Rotter, selbst Finanzvorstand der Bielefelder, bis er 2016 den Vorstandsvorsitz übernahm, strebt weiterhin einen globale Expansion des Dienstleisters an. „Unser Business profitiert deutlich von der Digitalisierung,“ wird Rotter in der Pressemitteilung zitiert. „Das eröffnet uns enorme Möglichkeiten, auch weiterhin auf die strategische Erschließung neuer Marktsegmente zu setzen. Diesen Prozess begleiten wir durch kluge Investitionen in die Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie in Innovationen. Jürgen Pürzer verfügt über langjähriges Finanz-Know-how und internationale Erfahrung als CFO bei einem globalen IT-Dienstleister. Dieses Know-how bildet eine sehr gute Basis, um die Itelligence AG in ihrem kontinuierlichen Wachstum weiter zu fördern und unsere globalen Strukturen zu optimieren.“

Jürgen Pürzer bringt mit mehr als 15 Jahre Erfahrung beim französischen IT-Konzern Atos Group mit, elf davon als CFO. Von 2005 bis Anfang 2020 war Pürzer in unterschiedlichen Funktionen und Ländern für den Atos-Konzern tätig, ab 2009 zunächst als CFO für Worldline Deutschland, dann für Atos Österreich und zuletzt als CFO der Global Business Unit Central & Eastern Europe, bestehend aus zwölf Ländern. Die Atos Group zählt mit rund 120.000 Mitarbeitern zu den größten IT-Dienstleistern der Welt. Neben seiner langjährigen CFO-Verantwortung bringt Pürzer umfangreiche Erfahrungen im Bereich Controlling/Finance und Integrations- und Changemanagement mit.

Pürzer startete nach dem Studium der Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Internationales Management in Nürnberg seine Karriere 1999 zunächst bei der Quelle AG. 2005 erfolgte der Wechsel zur Atos-Gruppe. Pürzer hat außerdem ein Post Graduate Diplom in Leadership an der Glasgow Caledonian University gemacht sowie das „Atos Group Executive“-Programm an der französischen Business-School Insead abgeschlossen.

Die Itelligence AG, die erst kürzlich einen Rekordumsatz von 1,040 Mrd. Euro für 2019 melden konnte, verbindet Software und Technologien von SAP mit Dienstleistungen und eigenen Produkten für die Transformation von IT-Landschaften und Geschäftsprozessen im Mittelstand und bei Großunternehmen – und das mit rund 10.000 Beschäftigten in 28 Ländern in allen Phasen der Transformation. Zum Angebot des Unternehmens der NTT-Data-Gruppe gehören IT-Strategie- und -Transformationsberatung, Software-Bereitstellung und -Implementierung sowie Hosting, Applikationsmanagement und Managed-Cloud-Services.

„Das Jahr 2019 war ein herausragendes Geschäftsjahr“, sagte Rotter. Man habe das 30-jährige Bestehen gefeiert, die Umsatzmilliarde überschritten und beschäftige jetzt mehr als 10.000 Menschen. „Das sind bedeutende Meilensteine unseres Unternehmens“, so Rotter weiter. Auch 2020 und in den nächsten Jahren werde man die „Investitionen in Mitarbeiter und in Kundenlösungen deutlich erhöhen und den Wachstumskurs damit fortsetzen“.

Bildquelle: Itelligence AG