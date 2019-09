Itris nun auch in Leipzig

Von: Berthold Wesseler

Von Leipzig aus soll Niederlassungsleiter Carsten Haustein, der im Juni von der Technogroup geholt wurde, mit seinem Team den ostdeutschen Markt erschließen – durch einen bis zu 40 Prozent kostengünstigere Alternativen zu Service-, Care-Packs oder Garantieverlängerungen der jeweiligen Hersteller verspricht.

Itris verfolgt einen ganzheitlichen Wartungsansatz, bei dem die Multivendor-geschulten Techniker den Kunden 24 Stunden an 365 Tagen zur Verfügung stehen – für Server, PC's und Peripheriegeräte aller namhaften Hersteller, darunter u.a. auch IBM.

Die Itris-Gruppe mit Hauptsitz in Spreitenbach/Schweiz entwickelt das klassische Wartungsgeschäft rund um IT-Hardware weiter – nicht nur in Richtung „Managed Services“, sondern auch in Richtung Systemintegration und IT-Service in der Medizinbranche. Auch durch diverse Übernahmen ist der Umsatz der Gruppe in den vergangenen sechs Jahren von 148 Mio. Schweizer Franken (2010) auf über 262 Mio. Franken (2016) gestiegen. Der größte Umsatzanteil entfällt auf Dienstleistungen sowie auf den Hardware- und Lösungsverkauf. In Deutschland zählt die Belegschaft 55 Köpfe, insgesamt über 500.



