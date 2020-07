Keine Chance für Vishing

Von: Berthold Wesseler

{newsItem.falMedia[0]}

Analog zu Phishing versteht man unter Vishing das gezielte kriminelle Erlangen von Zugriff auf Daten anderer Personen durch das Erschleichen einer falschen Identität mit Hilfe eines sprachlich geschickten Vorgehens. Simulieren einer Notsituation mit Babygeschrei im Hintergrund ist nur ein Ansatz, der wohl aber sehr erfolgreich praktiziert wird.

Das soll der neue „Identitity Verification Client“ (IVC) verhindern. Dieser Client zur Überprüfung der Identität soll speziell im Bereich Servicedesk / Helpdesk die Gefahren durch Vishing eliminieren. Die Software integriert sich in eine bestehende Active-Directory-Umgebung, kann aber auch eigenständig betrieben werden.

Einsatz in typischen IT-Helpdesk Szenarien

Neben dem Einsatz in typischen IT-Helpdesk Szenarien im Zusammenhang mit Operationen rund um das „vergessene Passwort“ bietet sich auch in anderen Bereichen die Nutzung an: Überall dort, wo es auf eine gewissenhafte Prüfung von Identitäten ankommt, kann diese Software nützlich sein.

Im Rahmen der Neueinführung des IVC findet eine Reihe von Webinaren statt, zu denen die auch im Midrange-Markt beschlagene Goering GmbH einlädt. Das Goering-Angebot umfasst sowohl eigenentwickelte Software als auch Produkte von Partnern wie Fast Pass. Im Bereich IT-Sicherheit sind das z.B. Unterstützung für Self-Service, Indentity-Verification, 2-Faktor Login, Smartcard oder Passwort-Manager, im Bereich IBM i eigenentwickelte Tools für Excel, XML, PDF und Lösungen für mobile Anwendungen, für Industrie 4.0 sowie Anwendungsmodernisierung und Digitalisierung.

Bildquelle: Cristian Storto Fotografia / iStock / Getty Images Plus