KI gefragt

Künstliche Intelligenz im Spiel: Bei der Neusser Renault Bank direkt ist im „Hilfe & Kontakt“-Bereich ihrer Website jetzt eine automatisierte Dialog-Software im Einsatz. Dank des neuen intelligenten „FAQ-Centers“ auf der Basis von Chatbot-Technologie will die Online-Bank ihren Kunden rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche Service bieten können – Kundenservice 24/7.

Die Renault Bank direkt, deutscher Geschäftsbereich der RCI Banque S.A., bietet seit 2013 Geldanlagen im Bereich des Tagesgeldes an. Darüber hinaus werden Festgelder im Bereich von ein bis fünf Jahren Laufzeit angeboten. Die Kontoeröffnung kann digital erfolgen – ob Zuhause am PC oder auf einem mobilen Gerät von unterwegs. Dank Legitimation via Videochat ist die Kontoeröffnung in wenigen Minuten papierlos über die Bühne. Und falls Fragen auftreten, finden Kunden im neuen „Hilfe & Kontakt“-Bereich der Website sofort hilfreiche Antworten – ganz unabhängig von Geschäfts- und Servicezeiten.

„Mit dem intelligenten FAQ-Tool von Novomind bieten wir unseren Kunden der Renault Bank direkt einen 24/7-Zugang mit allen wichtigen Fragen und Antworten. Dank der smarten Analysemöglichkeiten sind wir in der Lage, den FAQ-Bereich jederzeit an den Bedürfnissen unserer Kunden auszurichten“, erklärt Łukasz Cieślak, Direktor Finanzen RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland.

„Für moderne FAQ-Center ist künstliche Intelligenz bei Chatbots eine Schlüsseltechnologie“, ergänzt Sylvia Tantzen, CMO Sales & Marketing der Hamburger Novomind AG. In der Omnichannel-Kundenkommunikation seien FAQ-Center „ein wichtiger Touchpoint geworden, der Service-Bereitschaft jenseits von Geschäftszeiten gewährleistet, die Customer Experience individueller macht und so maßgeblich positiv beeinflussen kann.“ Die Entwicklung von KI-Technologie gehöre zur Gründungsgeschichte und DNA des Unternehmens, das bereits seit 20 Jahren beim Hamburger Anbieter von Omnichannel-Commerce- und -Customer-Service-Software als Avatar, Sprachassistent, Chatbot oder komplexes FAQ-Center zum Einsatz kommt.

Über die Renault Bank direkt

Die deutsche Niederlassung der französischen RCI Banque S.A. ist in 36 Ländern aktiv und vertreibt hierzulande unter den Namen Renault Bank, Nissan Bank und Infiniti Financial Services RCI Banque Deutschland ihre Produkte – Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services – über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine, Nissan und Infiniti.

Seit 2013 erleichtert das Unternehmen seinen Kunden den Zugang zur Elektromobilität durch innovative und kostengünstige Batteriemietkonzepte für die Elektrofahrzeuge der Marken Renault und Nissan. Als „Renault Bank direkt“ ist das Unternehmen auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Die RCI Versicherungs-Service GmbH bietet Versicherungsprodukte seit 2017 auch online an. Unternehmenssitz von RCI Banque Deutschland ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.

Bildquelle: GettyImages / Carlos Castilla