Kognitive Suche am digitalen Arbeitsplatz

Die Schweizer Sika AG hat mit Tools für die kognitive Suche und Analyse von Sinequa das Suchzentrum „Sika Search“ für den digitalen Arbeitsplatz aufgebaut. Laut Edwin Meier, Head of Application Services bei Sika, funktionierte die neue Suche „bereits nach kurzer Zeit einwandfrei und stellt unseren Beschäftigten weltweit aus den bisher integrierten Datenquellen die gesuchten Informationen in sehr hoher Relevanz und kürzester Zeit zur Verfügung“.

Haupt-Datenquelle ist „Sika Connect“, eine Cloud-basierte Collaboration-Plattform auf Basis von IBM Connections als Rückgrat für das Intranet und damit für den digitalen Arbeitsplatz bei dem Anbieter von Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie mit Hauptsitz in Baar. Seit Oktober 2017 wird „Sika Connect“ vollständig in der Cloud betrieben.

Sinequa indexiert die Daten aus „Sika Connect“ für „Sika Search“ als Komponente der Collaboration-Plattform dar. Über seine Konnektortechnologie bindet Sinequa sowohl Sika Connect wie auch weitere Datenquellen an und ermöglicht es dem Konzern, aus dezentral vorliegenden strukturierten und unstrukturierten Daten relevante Informationen für die weltweit über 18.000 Beschäftigten aufzubereiten. Realisierungspartner in diesem Projekt ist die Schweizer DTI AG aus Wil.

Für die interne Kommunikation von Sika sind neue Strukturen nötig, denn die Beschäftigtenzahl ist in den letzten 40 Jahren von 2.000 auf über 18.000 gestiegen. Deren Vernetzung und Kommunikation untereinander wurde in einer dezentralen Unternehmensorganisation immer schwieriger. Deshalb hat der Konzern bereits 2015 die Kollaborations-Suite Connections eingeführt, die E-Mail, Online-Meetings, Instant-Messaging, File-Sharing und Dokumentenbearbeitung kombiniert.

Es fehlte noch eine Suchtechnologie mit Fähigkeiten im Bereich natürlicher Sprachverarbeitung (Natural Language Processing), um aus unstrukturierten wie strukturierten Daten den Beschäftigten schnell relevante Informationen zusammenstellen zu können. Nach intensiver Marktrecherche entschied sich Sika für die Sinequa-Software – und zwar aufgrund ihres Leistungsumfangs. Natural Language Processing für mehr als 20 Sprachen, rund 180 Konnektoren für Datenquellen aus der Cloud, Hadoop sowie On-Premise-Anwendungen,

Security und „Machine Learning“ sind feste Bestandteile der Suchtechnologie und so aufeinander abgestimmt, dass sie sich gegenseitig ergänzen und verstärken. Die so erreichte Relevanz der gelieferten Informationen und die Sicherheit im Zugriff auf diese Informationen sind viel höher als bei einer Anhäufung nicht kombinierter und integrierter Methoden.

In anspruchsvollen Umgebungen bei großen internationalen Unternehmen wie Sika ist diese Kombination in einer kohärenten Architektur unerlässlich für die benötigte Wissensvermittlung. Im Herbst 2017 implementierte DTI bei Sika das „Search Center“ und passte Sinequas GUI an Sikas Design-Richtlinien an.

Im Rahmen des Projektes wurde auch ein neuer Konnektor für IBM Connections Cloud entwickelt. Durch ihn kann die Suchplattform nun alle Daten in Sika Connect indizieren. Neben kollaborativen Dokumenten innerhalb von „Communities“ und „Activities“ der Connections-Cloud werden auch die Anwenderprofile indexiert; so können neue Mitarbeiter/innen in kürzerer Zeit voll produktiv werden, da Wissen schneller gefunden und weitergegeben wird. Weitere von der Suchplattform indizierte Datenquellen sind:

