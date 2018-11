Kooperation bei IoT-Software

Von: Ulrike Peter

DMG Mori, ein weltweit aktiver Hersteller von Werkzeugmaschinen mit über 3,3 Mrd. Euro Jahresumsatz und rund 12.000 Beschäftigten, kooperiert beim „Advanced Planning and Scheduling“ (APS) mit der Dualis GmbH. Schwerpunkt der Kooperation ist die gemeinsame Softwareentwicklung mit der Konzern-Tochter Istos GmbH für die digitale Fabrik der Zukunft.

Ziel der Kooperation sind innovative Lösungen für die Produktionsplanung und -steuerung – mit dem Ziel, kleine und mittelständische Unternehmen der Metallbranche zu vernetzen und zu digitalisieren. Basis ist das von Dualis entwickelte APS-System, das die Feinplanung und Optimierung von Produktionsprozessen ermöglicht. Die Software kommt autark oder im Verbund mit ERP- und MES-Lösungen in Industrie- und Produktionsunternehmen zum Einsatz. Sie wird von DMG Mori weltweit als OEM-Version unter dem Label „Production Planning“ angeboten.

Mit den „Planning Solutions“ will Istos – kurz für „Innovative Software Technologies for Open Solutions“ – für Mittelständler den Einstieg in die optimierte Produktionsplanung vereinfachen. „DMG Mori gestaltet aktiv die Digitalisierung. Mit der Istos GmbH haben wir 2017 ein Start-Up gegründet, mit dem Ziel, entlang der gesamten Wertschöpfungskette auf dem Shopfloor Planungs- und Steuerungslösungen zu entwicklen“, erklärt Christian Thönes, Vorstandsvorsitzender der DMG Mori AG – und verweist auf die durchgängige Digitalisierung des Produktionswerkes Famot, bei der Dualis „ein Schlüsselpartner“ gewesen sei. „DMG Mori ist für uns ein entscheidender Innovationspartner“, erklärt Dualis-Geschäftsführerin Heike Wilson. „Gemeinsam können wir Plattform- und Cloud-basierte Anwendungen für die Zukunft entwickeln und vermarkten.“

Die 1990 gegründete Dualis GmbH IT Solution ist seit 2016 eine Tochtergesellschaft der Itac Software AG, Montabaur, die wiederum seit Ende 2015 zum Maschinen- und Anlagenbauers Dürr gehört. Dualis hat sich auf die Entwicklung von Software und Dienstleistungen rund um Simulation, Prozessoptimierung und Auftragsfeinplanung spezialisiert. Zur Produktpalette zählen das Feinplanungstool Ganttplan, die „Intelligente Software für Simulation und Optimierung in Produktion und Logistik“ (ISSOP) sowie die 3D-Produktsuite Visual Components. DMG Mori ist übrigens wie die Dualis-Mutter Dürr AG Mitglied in der IIOT-Allianz Adamos.

Bildquelle: Dualis GmbH IT Solution