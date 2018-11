Lagerautomation bei Technolit

Von: Nils Heinen

Die Lagersoftware sorgt bei Technolit dafür, dass die Behälter an den richtigen „Bahnhöfen“ ausgeschleust und von den Kommissionierern per Pick by Voice beladen werden.

Die Lagersoftware von Ehrhardt + Partner wurde eingeführt, um die Prozesse transparent, digital und standardisiert zu gestalten. Durch den höheren Grad an Automatisierung hat sich als Nebeneffekt zudem die Produktivität deutlich verbessert.

Neun Mandanten

LFS.wms verwaltet bei Technolit neun Mandanten. Jeder Mandant besitzt eigene Warenbestände, auf die wechselseitig zugegriffen wird. Insbesondere Retouren können nun vereinfacht softwaregesteuert abgewickelt und dem jeweiligen Eigentümer zugeführt werden.

Ein weiterer Vorteil der neuen Software ist das Modul für Gefahrstoff- und Gefahrguthandling. Chemische Stoffe platziert die Software beispielsweise so, dass diese den Vorschriften entsprechend eingelagert und anschließend ADR-konform transportiert werden. Im Packdialog zeigt das Lagerführungssystem zudem alle Gefahrgutvorgaben an und erleichtert den Mitarbeitern an den zwölf Packplätzen auf diese Weise die Arbeit.

Darüber hinaus steuert die Lagersoftware die rund 1,4 Kilometer lange, automatisierte RFID-Behälterfördertechnik mit 16 Kommissionierbahnhöfen. Sie ist an ein Fachbodenregal mit rund 40.000 Plätzen angeschlossen, das von einem Hochregallager mit rund 5.500 Palettenstellplätzen bedient wird. LFS.wms sorgt dafür, dass die Behälter an den richtigen Bahnhöfen ausgeschleust und von den Kommissionierern per Pick by Voice beladen werden.

Mobile Arbeitsstationen

Zusätzlich nutzt Technolit eine weitere Lösung von Ehrhardt + Partner: Im Einsatz sind sieben mobile Arbeitsstationen, die zum Beispiel in den Außenlägern mit rund 2.000 Palettenstellplätzen Verwendung finden. Sie ermöglichen eine flexible Datenerfassung und -abfrage. Außerdem kann der Etikettendruck unabhängig vom Stromnetz durchgeführt werden.

„Unsere Zielvorgaben Transparenz, Digitalisierung und Standardisierung wurden absolut erfüllt“, lautet das Resümee von Sebastian Retzlaff, Prokurist sowie Bereichsleiter Logistik und Kundenservice bei Technolit. Man habe die Lagerprozesse „deutlich optimieren“ können. Manuelle Tätigkeiten wurden reduziert, was sich wiederum positiv auf die Bestandssicherheit ausgewirkt hat.



