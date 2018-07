Lagersoftware, die mitwächst

Von: Nils Heinen

Integrierte oder eigenständige Lösung: Diese Wahl hatte der spanische Logistikdienstleister Noatum Logistics bei der Entscheidung für eine Lagerverwaltungssoftware im neuen Lager Barcelona. In Spanien und in der Türkei, aber auch in fünf weiteren Ländern ist das Unternehmen mit mehr als 400 Mitarbeitern aktiv.

Ein Blick in das Lager von Noatum Logistics in Barcelona.

Schnell war klar, dass nur eine Gesamtlösung, die alle Prozesse zentral abbildet und verwaltet, dem geplanten Wachstum des Unternehmens langfristig gerecht werden kann. Die Entscheidung fiel auf das Lagerführungssystem LFS.wms des Logistikexperten Ehrhardt + Partner aus Boppard-Buchholz. Man wollte bei der Einführung der neuen Software keine Einbußen bei Agilität und Flexibilität in den Prozessen hinnehmen.

„Für unser neues Lager in Barcelona benötigten wir ein System, das mitwächst, sich flexibel anpassen lässt und als Cloud-Lösung verfügbar ist“, sagt Santiago Heras, Lagermanager bei Noatum Logistics. Schnell war klar, dass ein einfaches Logistikmodul, das an die vorhandene Speditionssoftware angebunden wird, funktional nicht ausreicht, um die umfangreichen Prozesse im Lager zu steuern. Die Entscheidung fiel daher auf die neueste Version des Lagerführungssystems LFS.wms – mit dem System hatte Heras bereits in der Vergangenheit gearbeitet.

In 35 Tagen zur Cloud-Lösung

Der Abschied von der zuvor papierbasierten Lagerverwaltung gelang reibungslos. Im Lager in Barcelona befinden sich 8.700 Lagerplätze in vier Lagerbereichen. Neben einem Nachschubbereich und einem Blocklager gehören dazu auch ein Bereich zur dynamischen Kommissionierung und zur Festplatzkommissionierung.

Pro Monat treffen bis zu 14.000 Paletten im Lager ein. Neben dem Handling der unterschiedlichsten Artikel bewältigt LFS.wms auch den Durchsatz von 500 Aufträgen pro Tag sowie ein Kommissioniervolumen von 50.000 Vorgängen pro Monat – ein Pensum, das ohne leistungsfähige Software langfristig nicht mehr zu bewältigen gewesen wäre. Und Noatum Logistics plant weiteres Wachstum. Vor diesem Hintergrund war auch die leichte Adaption der für Barcelona definierten Prozesse wichtig – durch die Möglichkeit, neue Prozesse selbst anzupassen, neue Mandanten eigenständig aufzuschalten und somit unabhängig zu bleiben.

Der Betrieb der Software in der Cloud verspricht entscheidende Vorteile: Durch die Auslagerung der Serviceinfrastruktur und der dazugehörigen Serviceleistungen kann sich Noatum Logistics voll und ganz auf seine Kernkompetenzen konzentrieren – Investitionen in IT-Strukturen entfallen. Außerdem bringt E+P das technische Know-how gleich mit; darüber hinaus lassen sich neue Mandanten dank der flexiblen Rechenpower bequem und schnell hinzufügen.

„Für uns hatte das LFS-Projekt höchste Priorität. Der Logistikmarkt entwickelt sich mit einer rasanten Geschwindigkeit. Da wollten wir keine Zeit verlieren“, sagt Santiago Heras. „Aufgrund der zahlreichen Referenzen wussten wir, dass die Ehrhardt + Partner in der Lage ist, ein solches Projekt in Rekordzeit umzusetzen.“ Innerhalb von nur 35 Tagen ging die neue Software in den Produktivbetrieb – und macht sich ein halbes Jahr nach der Inbetriebnahme bereits positiv bemerkbar.

Bildquelle: Ehrhardt + Partner GmbH