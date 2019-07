Leukert heuert bei der Deutschen Bank an

Von: Berthold Wesseler

{newsItem.falMedia[0]}

Im Februar war Leukert überraschend aus dem SAP-Vorstand ausgeschieden. Seine neue Aufgabe – die „Digitalisierung“ der Bank – hatte bisher Privatkundenchef Frank Strauß verantwortet, der ebenso wie Investmentbank-Chef Garth Ritchie und die für Regulierung zuständige Sylvie Matherat zum 31. Juli im Zuge der tiefgreifenden Reorganisation aus dem Bankvorstand ausscheidet.

„Seine Berufung steht für das klare Bekenntnis der Bank, die IT der Bank wesentlich zu verbessern, um effizienter zu werden und gleichzeitig Innovationen zu ermöglichen“, heißt es in der Presseinformation aus Frankfurt zur Personalie Leukert. Bis zur regulatorischen Freigabe als Vorstandsmitglied wird er an COO Frank Kuhnke berichten.

Auf dem jetzt eingeleiteten radikalen Sparkurs will die Bank gezielt in Technologien und Innovationen investieren – und dafür bis 2022 rund 13 Mrd. Euro in Technologieninvestieren. Leukert soll diese Mittel zielgerichtet einsetzen und der Bank laut CEO Christian Sewing „dabei helfen, auf dem Weg in das Zeitalter der Cloud- und der Plattformökonomie noch schneller voranzukommen.“

Bildquelle: Deutsche Bank