Link2rail als zentrale Plattform

Die Bahntochter DB Cargo hat ihr neues Kundenportal gestartet. Link2rail ist die zentrale Plattform für alle digitalen Services: Bestellvorgang, Leerwagenmanagement, Sendungsverfolgung (Track & Trace), Rechnungsdaten – all das funktioniert jetzt über das Portal.

Laufüberwachung und Leerwagenmanagement können Kunden mithilfe von API-Schnittstellen direkt in die eigene Datenverarbeitung integrieren. Zudem bietet eine App die Möglichkeit zur mobilen Nutzung einiger Funktionen. Link2rail ist eine Weiterentwicklung von „my Railportal“. Wichtige Funktionen wurden gemeinsam mit Siemens Digital Logistics realisiert.

„Damit erleichtern wir unseren Kunden den Zugang zu uns und bieten ihnen zusätzliche Leistungen“, sagt Pierre Timmermans, Vorstand Vertrieb und Marketing bei DB Cargo. „Die Zukunft im Schienengüterverkehr ist digital. Mit unseren neuen Lösungen haben es die Kunden noch leichter, die Schiene in ihre Logistikketten einzubinden.“

AX4 als eigenständige Instanz aufgegleist

Darüber hinaus sollen die Kunden auch von der Digitalisierung der Güterwagenflotte profitieren, die im Projekt „Wagon Intelligence“ mit entsprechender Sensorik ausgestattet worden sind. So lassen sich etwa GPS-Daten und andere Sensormeldungen über das Portal in die Prozesse einbeziehen. Durch die Bereitstellung der Services in der Cloud und die Integration weiterer Daten kann Link2rail beispielsweise durch Track & Trace die Logistikkette optimieren oder einen komfortablen Zugriff auf Rechnungen bieten – jederzeit und ortsunabhängig.

Grundlage für die Integration der bahninternen Systeme sowie für die flexible Kundenanbindung an Link2rail ist die cloud-basierte Logistikplattform AX4 von Siemens Digital Logistics (früher Axit). In Zusammenarbeit mit dem IT-Systemhaus der Deutschen Bahn, DB Systel, wurde die Voraussetzung für die Realisierung der neuen Systemarchitektur geschaffen – und AX4 erstmalig als dedizierte Kunden-Instanz in der AWS-Cloud der Deutschen Bahn (DB Enterprise Cloud) zum Einsatz gebracht.

Bildquelle: DB Cargo