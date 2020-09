Logimat 2021 vorsorglich verschoben

Von: Berthold Wesseler

Damit will der Veranstalter Euroexpo Messe- und Kongress-GmbH vorbeugend reagieren und den Ausstellern und Partnern rechtzeitig mehr Planungssicherheit geben. Die Logimat 2020 musste am Abend des 4. März laut Veranstalter „aufgrund einer behördlichen Anordnung“ nach einigem Hin und Her doch noch kurzfristig abgesagt werden; die nächste Logimat sollte ursprünglich vom 9. bis 11. März 2021 in Stuttgart stattfinden.

Jetzt kommt es anders, denn eine Großmesse wie die Logimat braucht laut Messeleiter Michael Ruchty eine sichere Vorlaufzeit von mindestens vier bis sechs Monaten. Aufgrund des Hygienekonzeptes von Seiten des Veranstalters sowie der Landesmesse Stuttgart stünde zwar der Durchführung am gewohnten Termin im März auf dem Messegelände mit hochmoderner und sehr funktionaler Architektur nichts im Wege. Dem gesundheitlichen Wohl von Ausstellern und Besuchern, das höchste Priorität hat, würde damit Rechnung getragen.

Die zurzeit vom Robert Koch-Institut kommunizierten Zahlen bieten jedoch nicht die erforderliche Sicherheit hinsichtlich der Teilnahmemöglichkeit aus dem Ausland, um jetzt zuversichtlich in die finale Planung für März 2021 zu gehen. Die Logimat, die ihrem Ruf als eine der wichtigsten internationalen Branchenevents für Intralogistik weltweit gerecht werden soll, wird deshalb auf den 22. bis 24. Juni 2021 verschoben.

„Die Sicherheitsstandards des Stuttgarter Messegeländes sind hervorragend. Das Be- und Entlüftungssystem erfüllt alle Vorgaben und auch die weiteren hohen Hygieneanforderungen ließen sich ohne Probleme einhalten. Eine Durchführung der Messe im März 2021 stand in dieser Hinsicht nichts im Wege“, erläutert Ruchty. „Die Logimat lebt in besonderem Maße von ihrer Internationalität. Derzeit ist es aber nicht einschätzbar, inwiefern die derzeitigen Einreisebeschränkungen im März 2021 noch gelten. Diese wirken sich auf die zu erwartende Internationalität der Messe insgesamt aus. Das ist einer der Hauptgründe für diese rechtzeitige Entscheidung.“ Die Terminverschiebung von März 2021 in den Frühsommer sei auch ein klares Signal an die Hotellerie und Gastronomie in und um Leinfelden-Echterdingen. Diese sind ebenfalls auf die Internationalität von Ausstellern und Besuchern angewiesen.

