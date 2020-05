Managed-Services in Zeiten von Corona

In den Tagen von Corana möchte ich zunächst eines in Erinnerung rufen: Als Full-Service-IT-Provider seit 35 Jahren am Markt, war es schon immer unser besonderes Anliegen, für die Kunden der „trusted advisor“ zu sein. Das heißt: Wir wollen vor allem herstellerneutral beraten und die Kunden mit umfangreichen Managed-Services sowie Projekt- und Wartungsleistungen lösungsorientiert unterstützen. Und genau das machen wir mit einem extrem engagierten Team auch in dieser außergewöhnlichen Coronazeit. Und dies rund um die Uhr und auf internationaler Ebene.

Unser Serviceangebot ist also vielfältig. Aber eines ist aus meiner Sicht, neben Expertise und Schnelligkeit, wichtiger als je zuvor: Das Vertrauen. Das Vertrauen unserer Kunden in uns als externen Partner, in unsere Beratung, in die Sicherheit im Umgang mit Cloud-Lösungen sowie in die kosteneffiziente Umsetzbarkeit der Projekte. Dazu kommt das Vertrauen auf ein entsprechendes kaufmännisches Entgegenkommen des Partners, falls die wirtschaftliche Situation das erfordert. Und dies ist uns ein besonderes Anliegen, denn Partnerschaft bedeutet vor allem in Krisenzeiten eines: Am gleichen Strang zu ziehen.