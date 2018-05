Mayato wird SAS-Reseller

{newsItem.falMedia[0]}

Die SAS-Plattform liefert die Softwarebasis, um Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen. Längst beschränken sich die Ergebnisse nicht nur auf die Beurteilung zurückliegender oder aktueller Ereignisse. Ein Großteil der Analysen ist darauf ausgerichtet, künftige Entwicklungen vorherzusehen.

Mayato verfügt als Beratungsunternehmen mit den Schwerpunkten Business Intelligence, Data Science und Analytics in beiden Bereichen über Expertise. Eine hervorragende Ausgangsbasis, findet Simone Rech, Director Alliance und Channel Management DACH bei SAS und sieht in einem Beratungspartner „mit so vielfältigen Erfahrungen, gerade in den Bereichen Big Data und Data Science“ einen „echten Mehrwert“ für die Anwendern.

Konkrete Pläne, wie die Vertriebspartnerschaft mit Leben gefüllt werden soll, schmiedete das Team jetzt bei einem Treffen in Dublin mit Ute Greene, der DACH Inside Sales Team-Managerin bei SAS.

2007 gegründet, arbeitet heute von sechs Standorten in Deutschland und Österreich aus ein Team aus Prozess- und Technologieberatern an Lösungen in den Bereichen Business Intelligence, Big Data und Analytics für ein breites Spektrum an Anwendungsgebieten und Branchen. Seit 2018 Teil der Unternehmensgruppe Positive Thinking Company, verfügt Mayato jetzt auch über ein internationales Netzwerk und ein technologisch und inhaltlich vielfältiges Leistungsportfolio.

Bildquelle: Mayato GmbH