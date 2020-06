Mega-Merger bei HR-Software

Von: Berthold Wesseler

{newsItem.falMedia[0]}

Durch die Fusion von Kronos und Ultimate Software entsteht im Markt für HR-Software ein US-Unternehmen mit einem kombinierten Umsatz von ca. 3 Mrd. Dollar und einer über 12.000 Köpfe starken Belegschaft. In Deutschland sind beide Firmen bisher kaum präsent: Ultimate über die 2018 zugekaufte französische Firma Peopledoc und ihre Niederlassung in Stuttgart, Kronos über ein Büro am Münchener Flughafen. Ob nach der Anfang April begonnenen Bündelung der Kräfte auch die Aktivitäten in Europa verstärkt werden, bleibt abzuwarten.