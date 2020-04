Von: Paula Hansen

In­ner­halb von nur neun Monaten hat Eagle Burgmann an mehreren Stand­or­ten in Europa und Asien das ERP-Sys­tem SAP ECC auf die neue SAP-Plattform S/4 Hana um­ge­stellt. Der Dich­tungs­spe­zia­list hat damit in Re­kord­zeit eine weitere in­for­ma­ti­ons­techni­sche Vor­aus­set­zung für den geplanten grund­le­gen­den di­gi­ta­len Wandel ge­schaf­fen – und den nächsten Mei­len­stein der Digitalisierungs­stra­te­gie erreicht.