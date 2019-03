Mit Zugferd zum papierlosen Büro

Von: Thomas Seibold

{newsItem.falMedia[0]}

Eine Vielzahl von Anwendern der Archiv-Systeme Comarch ECM iS (Infostore) und Kendox Infoshare empfangen bereits heute ihre Eingangsrechnungen digital in LDOX und archivieren diese automatisch, ohne die Belege vorher ausdrucken und einscannen zu müssen.

„Zugferd als einheitliches Rechnungsdatenformat für den elektronischen Belegaustausch vereinfacht die Abläufe nicht nur für Unternehmen, die wenige Rechnungen erhalten und versenden“, sagt Gerhard Ehrne, Mitglied der Geschäftsleitung bei eks. „Auch bei einem hohen Belegaufkommen oder im Rahmen einer Business-to-Government-Kommunikation mit öffentlichen Verwaltungen wird automatisch die richtige PDF- oder EDI-Variante verwendet. Darüber hinaus stellt der Einsatz von Zugferd die ideale Basis für die Einführung einer automatisierten Rechnungseingangsbearbeitung und weiterer Workflow-Funktionalitäten dar.“

Die Flexibilität von Zugferd, kurz für „Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland“, liegt in seiner hybriden Struktur begründet: Das Format PDF/A-3 erlaubt die zusätzliche Einbettung maschinenlesbarer XML-Daten. Dadurch lassen sich die entsprechenden Belege sowohl schnell und sicher austauschen wie auch digitalisieren und in einem DMS ablegen. In der aktuellen Version LDOX 4 wird Zugferd laut Ehrne für die DMS Comarch ECM iS und Infoshare vollumfänglich unterstützt.

Bildquelle: eks Informatik GmbH