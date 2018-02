MPDV erweitert Geschäftsleitung

„Seit Jahren verzeichnen wir ein stetiges, zweistelliges Wachstum, was nicht zuletzt dem mittlerweile etablierten Hype-Thema Industrie 4.0 zuzuschreiben ist“, begründet der Geschäftsführende Gesellschafter Prof. Dr.-Ing. Jürgen Kletti den Schritt. „Um auch in 2018 weiter wachsen zu können, haben wir drei weitere MPDV-Führungskräfte in die Geschäftsleitung berufen.“

Zur Stärkung der Bereiche Vertrieb, Marketing und „Business Development“ wurden Nathalie Kletti, Vice President Enterprise Development, und Jürgen Petzel, Vice President Sales Germany, Teil der nun sechsköpfigen Geschäftsleitung. Sie sollen sich um die Weiterentwicklung des Vertriebs für Produkte, Services und Lösungen sowie den Ausbau des Partnermanagements kümmern.

Der dritte Neue in der Geschäftsleitung ist Thorsten Strebel, Vice President Products and Consulting. Er soll die Interessen von Produktentwicklung, Produktmanagement und Beratungsservices stärker in der Geschäftsleitung vertreten. Insbesondere mit Blick auf die stetige Erweiterung des Angebotsportfolios erwarten sich die MES-Experten dadurch strategische Vorteile.

Die aktuellen Produktentwicklungen sowie die geplante Ankündigung einer neuen Plattform für Fertigungs-IT lassen Prof. Kletti optimistisch in die Zukunft blicken: „Die wirtschaftlichen Schwankungen der Vergangenheit haben uns wenig anhaben können – ganz im Gegenteil. Auch in zehn Jahren wird es Unternehmen geben, die Fertigungs-IT benötigen. Somit ist unser Fortbestand mehr als gesichert.“ Heute betreuen aktuell 380 Mitarbeiter an insgesamt zehn Standorten in Deutschland, der Schweiz, Singapur, China und den USA über 1.000 MES-Installationen weltweit.

Bildquelle: MPDV Mikrolab GmbH